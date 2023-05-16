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В Новосибирске планируют строить уже третью линию метро, а эксперт предлагает кольцевую линию

  • 16/05/2023, 20:00
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третья линия метро в Новосибирске
А также настаивает на радикальном изменении технологии строительства.

В Новосибирске анонсируют строительство уже третьей новой ветки метро, включающей 13 станций. Предполагается, что она пойдет от станции «Березовая роща» в северном и южном направлениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии.

В южном направлении планируется строительство еще одной станции «Березовая Роща» и еще одной станции «Октябрьская», а также станций «Каменская», «Никитина», «Дунайская», «Плющихинская», «Выборная», «Камышенская», которые появятся в развивающихся микрорайонах Новосибирска, передает информагентство. В северном направлении планируется создание пяти новых станций: «Чкаловская», «Трикотажная», «Учительская», «Юбилейная», «Снегири».

Но и это еще не все.

После 2030 года власти планируют достроить Дзержинскую линию метрополитена, которая сейчас насчитывает пять остановок, сообщают в ТАСС. Семь новых станций планируется возвести в Ленинском и Кировском районах. Также мэрия рассчитывает продлить на семь станций Ленинскую линию метрополитена, которая сейчас включает восемь станций.

Напомним, что это предполагаемая третья линия не первый масштабный метропроект, анонсированный в Новосибирске. Ранее в мэрии заявляли о начале в 2030 году строительства двух станций метро в Калининском районе.

В ноябре прошлого года депутат Заксобрания Владимир Анисимов внес предложение: в рамках реновации территории вместо предполагаемых генпланом Новосибирска трех станций метрополитена на левом берегу  «Площадь Станиславского», «Пермская» и «Южная»  целесообразно рассмотреть вариант строительства одной — «Петропавловской» — на пересечении улиц Петропавловской и Титова.

В первую очередь метро в Новосибирске нужно кольцевать, строить кольцевую линию, говорит в экспертном комментарии корреспонденту Infopro54 советник ГК «Техногаз» Дмитрий Лукашев. Так делается во всем мире, в Москве, Санкт-Петербурге. Нужны соединения всех веток, чтобы для пассажиров было меньше пересадок.

Что касается нынешних планов строительства метро в Новосибирске, то, по мнению Лукашева, нитку, которая идет от вокзала, зря разворачивают на Барахолку.

Ее нужно продолжать, закольцовывать и выходить к Бугринскому мосту. А метродепо должно находиться за городом, например в районе Гусинобродской свалки. Зачем занимать дорогую землю в черте города? рассуждает эксперт. С этой точки зрения нужно строить другую ветку, которая пересечет кольцевую и уйдет на левый берег.

Кроме того, по мнению эксперта, необходимо кардинально поменять подход к технологиям строительства метро. Речь идет об использовании проходческих щитов, что, с одной стороны, ускоряет, а с другой  удешевляет строительные работы. Такую технологию уже использует ряд российских регионов.

Нужно брать щиты большого диаметра, чтобы сразу две нитки в одном тоннеле метро строить, поясняет Лукашин. Это дешевле в два раза, чем строить открытым способом, что анонсируют власти, а это миллиарды рублей и перекопанные улицы. Когда строят метро проходческим щитом, то перекапывают только там, где будет находиться станция метро. А вот тоннель, который идет под дорогой, не надо перекапывать, — и наземный транспорт движется без пробок.

По мнению Лукашина, для создания третьей нитки метрополитена, о которой сегодня было заявлено, надо в каждом направлении поставить проходческий щит. С учетом того, что он должен идти до конечной станции, городу нужны, как минимум, четыре таких щита, чтобы строить метро в нормальном графике. При этом в России эти щиты сейчас не производят, из-за санкций страна может их купить только в Индии. Это можно сделать за счет погашения нынешнего смещения торгового баланса в пользу России.

Еще один вопрос, который нужно срочно решать: где брать проектировщиков для строительства метро?  говорит эксперт.  Своими силами город и область этот вопрос решить точно не смогут, так как специалисты-проектировщики с необходимыми компетенциями есть только в Санкт-Петербурге. А строителей можно привлекать из Москвы, у них заканчиваются строительные объемы.

Пока вопрос развития действующих линий продолжает находиться, что называется, в начальной стадии. Как следует из доклада начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Константина Васильева на заседании комиссии горсовета по контролю за деятельностью органов исполнительной власти, мэрия еще только направила в региональное правительство запрос на предоставление средств для доведения до ума Дзержинской линии.

На актуализацию проектной документации и проектов по продолжению Дзержинской линии метрополитена в бюджете Новосибирска предусмотрены на этот год 50 млн, на следующий год — 20 млн, говорит Васильев. Направлено обращение в областную администрацию на выделение дополнительных денежных средств на проектирование. Пока ответ мы не получили.

Более того, в конце прошлого года при обсуждении проекта областного бюджета на год текущий средства на развитие метро в Новосибирске даже не предусматривались. Как пояснял, отвечая на вопросы депутатов Заксобрания министр финансов области Виталий Голубенко, перед тем как закладывать деньги на проектирование, нужно понимать, куда они пойдут, а также инициировать вопрос на федеральном уровне, как это делают многие города и регионы РФ.

 

Ранее редакция сообщала о перспективах строительства метро в Красноярске.

Фото из архива редакции

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Рубрики : Власть Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : третья линия метро строительство метро развитие транспортной инфраструктуры Мэрия Новосибирска кольцевая линия метро в Новосибирске


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