В районах области открываются отделения дневного пребывания для пожилых новосибирцев

По словам заместителя министра труда и социального развития Новосибирской области Лады Шалыгиной, в рамках нацпроекта «Демография» на территории региона уже работают 34 отделения дневного пребывания. В соответствии с задачами пилота к концу первого полугодия их количество увеличится до 41.

Штат специалистов отделений дневного пребывания укомплектован психологами, социальными работниками. Закуплено необходимое оборудование для проведения реабилитационных и оздоровительных занятий, направленных на сохранение и укрепление психологического и физического здоровья. Сеансы медицинского массажа, тренажерный зал и занятия ЛФК, процедурный кабинет, сенсорная комната, творческие мастер-классы – пожилые люди и маломобильные граждане, в том числе страдающие когнитивными расстройствами, могут найти себе занятия по интересам среди программных мероприятий. С целью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований занятия проходят в малых группах по 5 – 7 человек, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

В 2020 году услугами отделения дневного пребывания воспользовались порядка 1000 жителей региона. С начала 2021 года через отделения прошли уже 500 человек. Для пожилых людей, испытывающих трудности с самостоятельным передвижением, организована доставка специализированным автотранспортом в учреждение.