Снова высадили яблони на Михайловской набережной Новосибирска

На Михайловской набережной высадили несколько десятков саженцев яблони Недзвецкого. Дерево отличается интенсивным розово-пурпурным цветением, сообщил пресс-центр мэрии Новосибирска.

Напомним, при создании набережной на ней были высажены яблони сорта «Рудольф», закупленные за рубежом в элитном питомнике Германии. Большая часть из них погибла, так как оказалась не адаптирована к сибирскому климату. На их месте озеленители высаживали черемуху и яблони другого вида.

На минувшей неделе на месте погибших яблонь были высажены саженцы яблони Недзвецкого. В отличие от сортовой яблони «Рудольф», яблоня Недзвецкого — видовая. Она не капризна, устойчива к сибирскому климату, но внешне мало чем отличается от предшественницы — обладает таким же интенсивным розово-пурпурным цветением, уточнили в мэрии. Заместитель начальника отдела благоустройства и озеленения МАУ «Дирекция городских парков» Андрей Косых сообщил, что посадочный материал в основном закупался в Челябинске, поэтому вероятность выживания растений высокая: они прошли сортоиспытания и акклиматизацию.

— Главная проблема на набережной — ветер. Из-за него деревья подвержены зимнему иссушению. Даже когда на деревьях нет листьев, из-за ветра они могут сохнуть: вода испаряется из стеблей, а корням нечем питаться. У яблони Недзвецкого сверхвысокая устойчивость — до -52°C, — добавил Андрей Косых.

Кусты черемухи и яблони, которые раньше росли на аллее, перенесли в другие точки Михайловской набережной.

Ранее редакция рассказывала о том, что новосибирские ученые получили грант мэрии на разработку саженцев, адаптированных для сибирского климата.