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Снова высадили яблони на Михайловской набережной Новосибирска

  • 07/10/2023, 11:18
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Снова высадили яблони на Михайловской набережной Новосибирска
На этот раз российской селекции: в мэрии города заверяют, что они сверхустойчивы к морозам.

На Михайловской набережной высадили несколько десятков саженцев яблони Недзвецкого. Дерево отличается интенсивным розово-пурпурным цветением, сообщил пресс-центр мэрии Новосибирска.

Больше половины розовых яблонь погибли на Михайловской набережной

Больше половины розовых яблонь погибли на Михайловской набережной

 Напомним, при создании набережной на ней были высажены яблони сорта «Рудольф», закупленные за рубежом в элитном питомнике Германии. Большая часть из них погибла, так как оказалась не адаптирована к сибирскому климату. На их месте озеленители высаживали черемуху и яблони другого вида.

На минувшей неделе на месте погибших яблонь были высажены саженцы яблони Недзвецкого. В отличие от сортовой яблони «Рудольф», яблоня Недзвецкого — видовая. Она не капризна, устойчива к сибирскому климату, но внешне мало чем отличается от предшественницы — обладает таким же интенсивным розово-пурпурным цветением, уточнили в мэрии. Заместитель начальника отдела благоустройства и озеленения МАУ «Дирекция городских парков» Андрей Косых сообщил, что посадочный материал в основном закупался в Челябинске, поэтому вероятность выживания растений высокая: они прошли сортоиспытания и акклиматизацию.

— Главная проблема на набережной — ветер. Из-за него деревья подвержены зимнему иссушению. Даже когда на деревьях нет листьев, из-за ветра они могут сохнуть: вода испаряется из стеблей, а корням нечем питаться. У яблони Недзвецкого сверхвысокая устойчивость — до -52°C, —  добавил Андрей Косых.

Кусты черемухи и яблони, которые раньше росли на аллее, перенесли в другие точки Михайловской набережной.

Ранее редакция рассказывала о том, что новосибирские ученые получили грант мэрии на разработку саженцев, адаптированных для сибирского климата. 

Иллюстрация – скрин из видео, размещенного в телеграм-канале вице-мэра Анны Терешковой

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Рубрики : Город

Регионы: Новосибирск

Теги : яблони Михайловская набережная


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