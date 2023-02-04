Рекламодателям

Предприятие Академгородка загрузили заказами для источника синхротронного излучения

  • 04/02/2023, 15:48
Автор:
производство оборудования для СКИФ
За 2.5 года компания должна выпустить 45 тысяч высокоточных деталей.

Учёные-производственники Конструкторско-технологического института научного приборостроения СО РАН наладили полный цикл производства высокоточных деталей особой чистоты для Сибирского кольцевого источника фотонов (ЦКП «СКИФ»). За 2,5 года здесь выпустят порядка 45 тысяч компонентов для установки класса «мегасайенс», которая создаётся в соответствии с задачами нацпроекта «Наука и университеты».  Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

В цехе опытного производства КТИ НП СО РАН — замкнутый цикл обработки, при котором изготовление изделия ведется от заготовки до нанесения полимерных покрытий, окончательной обработки.

— Чистота обработки деталей достигается до 9 класса после которого — только полировка, это высший класс обработки, — отметил главный инженер института Владимир Козьминых. — В настоящий момент у нас уже производится вся мехобработка деталей СКИФа и готовятся помещения и уникальное оборудование для новых разработок. Подготовлена специальная комната, закуплено оборудование для изготовления деталей особой чистоты, к которым после окончательной обработки можно прикасаться уже только в белых перчатках.

Напомним, ученые СО РАН на пресс-конференции перед новым годом говорили о готовности приступать к созданию оборудования для «Супер С-тау фабрики». По аналогии с тем, как разрабатывают и собирают «начинку» для источника синхротронного излучения «СКИФ».

 

Ранее редакция сообщала о том, что заключен договор о производстве оборудования для четвертой станции СКИФ. 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

331

Рубрики : Бизнес Промышленность Технологии

Регионы: Новосибирск

Теги : СКИФ производство оборудования источник синхротронного излучения высокоточные детали


Спецоперация на Украине

Дрон, способный уничтожать немецкие танки Leopard, сконструировали в Новосибирске
3/02/23 14:49
Андрей Травников заявил о полной поддержке семей участников спецоперации со стороны властей региона
31/01/23 14:52
На участие в спецоперации заявился второй вице-спикер горсовета
30/01/23 16:03
центр по проблемам домашних животных

Мощности центра содержания животных в Новосибирске вдвое меньше потребностей

«Уплотнение» питомцев может спровоцировать протесты зоозащитников и внимание контролирующих органов.
Читать статью >>
организация конгрессно-выставочных мероприятий

Миннауки Новосибирской области решило проводить конгрессы и форумы собственными силами

Не привлекая федеральных подрядчиков, но сотрудничая с региональными командами.
Читать статью >>
вывоз мусора

«Спецавтохозяйство» выдвигают на нового регоператора по вывозу мусора в Новосибирской области

Это предложение обсуждалось на заседании департамента ЖКХ мэрии Новосибирска, где подводились итоги работы за 2022 год.
Читать статью >>
инфраструктура в Клюквенном

Пермская компания спроектирует инженерные коммуникации и автодороги в «Клюквенном»

Компания победила в двух тендерах.
Читать статью >>

Актуальный разговор

блогер

Ксения Каманова: На первое место в оценке эффективности блогеров выходит качество подписчиков и контента

«Ты можешь сидеть ныть, рассказывать, как тебе плохо, и это будут смотреть, давать советы!»
Все материалы
Лента новостей

Мощности центра содержания животных в Новосибирске вдвое меньше потребностей

04/02/2023, 14:05

В регионе началась подготовка к весеннему паводку

04/02/2023, 12:44

В январе количество ипотечных сделок с новостройками в Новосибирской области снизилось на 8%

04/02/2023, 10:21

Карнизы и призмы Октябрьского моста начали бетонировать

03/02/2023, 18:44
Популярное

В Госдуме предложили увеличить размер маткапитала для медработников на четверть

03/02/2023, 12:03

Заявления на биометрические загранпаспорта перестали принимать

02/02/2023, 18:08

Советы россиянам, планирующим поездку в Черногорию в 2023 году

02/02/2023, 16:22
Новости компаний

Сервис займов «Ваш инвестор» вошел в топ-10 лучших работодателей России среди финансовых компаний

03/02/2023, 17:10

Предпринимателям дарят скидку 50% на РКО и карту для бизнеса

03/02/2023, 14:58

ВТБ: число мошеннических атак в прошлом году выросло почти в 4 раза

03/02/2023, 11:37

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2022 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Февраль 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска