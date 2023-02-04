Предприятие Академгородка загрузили заказами для источника синхротронного излучения

Учёные-производственники Конструкторско-технологического института научного приборостроения СО РАН наладили полный цикл производства высокоточных деталей особой чистоты для Сибирского кольцевого источника фотонов (ЦКП «СКИФ»). За 2,5 года здесь выпустят порядка 45 тысяч компонентов для установки класса «мегасайенс», которая создаётся в соответствии с задачами нацпроекта «Наука и университеты». Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

В цехе опытного производства КТИ НП СО РАН — замкнутый цикл обработки, при котором изготовление изделия ведется от заготовки до нанесения полимерных покрытий, окончательной обработки.

— Чистота обработки деталей достигается до 9 класса после которого — только полировка, это высший класс обработки, — отметил главный инженер института Владимир Козьминых. — В настоящий момент у нас уже производится вся мехобработка деталей СКИФа и готовятся помещения и уникальное оборудование для новых разработок. Подготовлена специальная комната, закуплено оборудование для изготовления деталей особой чистоты, к которым после окончательной обработки можно прикасаться уже только в белых перчатках.

Напомним, ученые СО РАН на пресс-конференции перед новым годом говорили о готовности приступать к созданию оборудования для «Супер С-тау фабрики». По аналогии с тем, как разрабатывают и собирают «начинку» для источника синхротронного излучения «СКИФ».

Ранее редакция сообщала о том, что заключен договор о производстве оборудования для четвертой станции СКИФ.