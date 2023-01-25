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Вырубку зеленых насаждений на территории «Юного медика» обещают компенсировать

  • 25/01/2023, 14:38
Автор:
зелёные зоны Советского района
Жителям Советского района предложат выбрать место под новый сквер.

Вырубки на территории бывшего детского оздоровительного лагеря «Юный медик» в Советском районе будут компенсированы новыми насаждениями. Об этом министр природных ресурсов и экологии области Евгений Шестернин сообщает в своём телеграмм-канале по итогам встречи со «строительным» вице-мэром Новосибирска Алексеем Кондратьевым, посвящённой перспективам «проблемных» зелёных зон в районе.

Сотрудники мэрии пояснили, что рубка деревьев на территории бывшего лагеря «Юный медик» будет сопровождаться компенсационным озеленением, сообщает министр. Финансирование есть. Пройдет выездное совещание, на котором специалисты проанализируют возможные места для создания парка или другой зеленой зоны, которая бы учитывала пожелания жителей Нижней Ельцовки. Одно из подходящих для озеленения мест выберет общественность.

Напомним, что  последние несколько лет общественность Советского района активно протестовала против строительных перспектив ряда территорий, в частности, уже упомянутого «Юного медика», где запланировано жилищное строительство и уже начаты подготовительные работы. По этому поводу уже проходили как протестные акции, так и общественные обсуждения, «вылившиеся» в уголовное дело по признакам ч. 1 ст. 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»). Ранее общественники и поддерживающие их депутаты горсовета Новосибирска обратили внимание на фальсификации итогов обсуждения посредством помощью украденных аккаунтов и «мёртвых душ».

Застройщик осенью раскатал трактором поляны с краснокнижником, а сейчас завозит строительные леса, комментируют текущую ситуацию в зелёной зоне общественники Советского района в группе «Против транзита через Нижнюю Ельцовку». А в Верхней зоне Академгородка незаконно вырублено несколько гектар леса под сомнительные прожекты.

Ещё одной из наиболее «протестных» территорий Советского района стал потенциальный «сквер на Демакова» законность продажи которого в частные руки в настоящее время проверяют следственные органы под руководством председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

 

Ранее редакция сообщала о будущем статусе «Нижней Ельцовки» как особо охраняемой территории.

 

Фото сообщества «Против транзита через Нижнюю Ельцовку» ВК

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Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : сквер в Новосибирске зеленые зоны в Новосибирске вырубка зеленых насаждений


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