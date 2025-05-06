У новосибирских школьников появился доступ к гиду по IT-профессиям

Новосибирский центр развития профессионального образования (НЦРПО) и компания «СКБ Контур» подписали соглашение о сотрудничестве. На платформе «Билет в будущее» компания разместила бесплатный социальный проект «Гид по IT» для школьников 8–11 классов, выпускников колледжей и вузов.

— В «Гид» собраны 43 описания самых востребованных направлений в IT — от программирования до маркетинга, HR и продаж. Чтобы определить, к какому направлению в IT у пользователя наибольшая предрасположенность, сервис предлагает пройти тестирование. Оно выявляет профессионально важные личностные качества и показывает, где они будут наиболее востребованы. Рекомендации «Гид» можно использовать для дальнейшего обучения, — рассказали в компании.

Как пояснил директор Сибирского макрорегионального центра СКБ Контур Ярослав Короленко, с момента запуска сервисом воспользовались уже более 30 тысяч человек — это школьники из более чем 25 городов России. А благодаря подписанному соглашению, новые возможности теперь открыты и для ребят из новосибирских школ.

Единый федеральный цифровой профориентационный портал «Билет в будущее» был создан для обеспечения реализации Единой модели профориентации. Он объединяет работодателей Новосибирской области и будущих выпускников. Организации могут размещать на площадке приглашения на мастер-классы, экскурсии на предприятия и встречи в школах с презентацией своей деятельности. Оператором портала в Новосибирске является НЦРПО.

Олеся Осокина, директор ГАУ ДПО НСО «Новосибирский центр развития профессионального образования» рассказала, что в 2024 году в профориентационных программах платформы приняли участие более 70 тысяч школьников 6 — 11 классов региона. Количество партнеров проекта ежегодно растет, активно вовлекаются предприятия региона.

Ранее редакция сообщала о том, что большинство новосибирцев выступает за профобразование старшеклассников.

12+