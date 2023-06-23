В создание рекордной порции биточков из щуки будут участвовать более 50 поваров

В День города, 25 июня, с 12.00 до 14.00 на сцене Михайловской набережной 50 поваров попробуют установить мировой и национальный рекорды, приготовив самую большую в мире порцию биточков из сибирской щуки.

Для приготовления блюда используют около 300 кг рыбы, а также сливки и масло новосибирских производителей.

Поварами будет руководить директор Сибирской гильдии шеф-поваров Наталия Пятых и президент Сибирской гильдии шеф-поваров, ведущий передачи «Монастырская кухня» на телеканале «Спас», кулинарный блогер и эксперт, автор книг по русской национальной кухне Максим Сырников.

Подготовительный этап состоится 24 июня в лабораториях Новосибирского технологического колледжа питания.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске на День города изготовят рекордную порцию биточков из щуки.