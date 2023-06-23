Татьяна Диканская: Песня «В Новосибирске не разводятся мосты» ко Дню города зазвучит по-новому (аудио)

Татьяна Диканская, филолог, режиссер, сценарист, продюсер, композитор — о популярности своих песен и новых проектах.

Локальные песни и День города

— Татьяна, 20 лет назад вы написали песню, которая считается одним из неофициальных гимнов Новосибирска, ― «В Новосибирске не разводятся мосты». Как вы сейчас оцениваете судьбу этой песни?

— Да хорошая судьба у этой песни. Гимн исполняют во многих городах, причем название города «в Новосибирске» меняют на другое, например «в Новокузнецке». В Сибири мало разводных мостов, видимо, в этом секрет популярности!

Сейчас мы работаем над новым звучанием. Ее будут петь молодые и талантливые ребята из Новосибирска. Они успели засветится на «Первом канале».

— Можете назвать участников проекта? Почему вы их привлекли?

— Аранжировку делает Jaroom (Костя Джарум), и он же поет. Мы с ним очень продуктивно поработали над моим мюзиклом «Рождение звезд», премьера которого была 11 декабря 2022 года. Поэтому я подумала, что его интерпретация «Мостов» будет интересной. Так и вышло. Песня дуэтная, поэтому была нужна девушка, и Костя пригласил Тамару Сохореву.

— С чем связано решение сделать новый вариант песни?

— С момента создания песни прошло 20 лет. Мне захотелось, чтобы у нее было новое актуальное звучание. Смысл песни актуален, но аранжировка уже устарела, и даже вокальное исполнение сейчас другое. Мне очень хотелось, чтобы на эту песню обратила внимание молодежь города.

В Новосибирске не разводятся мосты В Новосибирске не разводятся мосты Альбом Песня

Сейчас «Мосты» любят слушать люди моего поколения, но у молодых людей она выбивается из их картины мира. Поэтому она кажется молодежи пенсионерской и достойной исполнения только «в темном зале ресторана». Сейчас, делая новый вариант песни, мы вдыхаем в нее новую жизнь.

— Есть ли у вас еще музыкальные подарки, которые вы подготовили ко Дню города?

— Да, я написала еще одну песню, она называется «Страница 130». Нашему городу исполняется 130 лет, и поэтому нужно было обыграть дату поэтически. Мне в голову пришел такой образ. И об этом как раз и говорится в этой песне ― о том, как человек возвращается в город и начинает писать свою историю заново со страницы 130. Произведение исполнили солисты из группы «Ультрафиолет».

— На ваш взгляд, как сейчас общество относится к локальным песням? Например, про родной город? Могут ли такие музыкальные произведения стать инструментом маркетингового продвижения города, региона?

— Думаю, что да. Я сейчас пишу сценарий телесериала «Щепки» и предложила сделать в нем заглавной «В Новосибирске не разводятся мосты». Эту песню хотели группа Hi-Fi, один московский режиссер хотел включить сделать ее ключевой музыкальной темой своего фильма. Но они намеревались ее немного изменить, а я отказываюсь от любых корректировок. Такое происходит довольно часто.

Я написала огромное количество песен про Новосибирск. Много для различных площадок, а сейчас пишу для души — ко Дню города.

В целом власти используют песни для продвижения, но какой-то системной поддержки и коммуникации между авторами и органами власти особо нет. Недавно я узнала, что мэрия Новосибирска объявила конкурс на новую песню ко Дню города. Они привлекли известного композитора, который написал музыку, и был объявлен конкурс на слова к песне. Надеюсь, получится что-то классное, что полюбят горожане.

Прошлые и будущие проекты

— Вы упомянули свой мюзикл «Рождение звезд» ― почему решили реализовать этот проект? Что он из себя представляет?

— «Рождение звезд» — это музыкальный спектакль для всей семьи. Он хорошо заходит как детям от 4 лет, так и взрослым. В сценарии заложены несколько смысловых пластов. Именно поэтому о нем очень много положительных отзывов как от детей и подростков, так и от взрослых. Сама рассказываемая история — это компиляция сказок боливийского писателя Оскара Альфаро.

У меня были несколько попыток поставить мюзикл, самая ранняя ― в 11 лет. В 10 лет я участвовала в лыжной гонке, и за первое место мне подарили эту книгу. Она стала моим первым знакомством с латиноамериканскими авторами. Тогда меня поразили емкие, притчевые сказки. На волне этих впечатлений мы с подружками решили открыть театр во дворе и организовали небольшое творческое собрание. Но на голосовании в классе решили поставить «Золушку». Это был мой первый провал как продюсера!

Затем я специально пошла учится в театральный институт на режиссерский факультет, чтобы сделать вторую попытку. Это был 2015 год. Захотелось поставить мюзикл с детьми, но столкнулась с тем, что дети ― очень ненадежные артисты, они могут просто не прийти на репетицию. И из-за неправильно выбранной концепции мюзикл опять не состоялся. Это был мой второй провал!

На третий раз я поняла, что или сейчас, или никогда. Набрала артистов из разных театров ― у нас были четыре заслуженных артиста! И мы его, наконец, поставили! Получился очень яркий и красивый спектакль. Даже мужчины плакали, сопереживая старому броненосцу Киркинчо, а от кактуса Айрампо, наоборот, наполнялись силами.

Сам мюзикл получился на злобу дня и с налетом патриотизма. Так как сейчас мнения разделись из-за политических событий, а история мюзикла как бы намекает на то, что происходит сейчас. Но сценарий был написан еще в 2015 году, и песни были написаны в том же году, так что «все совпадения случайны».

— Над какими новыми проектами вы еще работаете?

— Сейчас я пытаюсь реализовать проект частного мюзик-холла в Новосибирске. На данный момент я ищу инвесторов. В мюзик-холле будут идти и гастрольные, и наши мюзиклы. Также там будут проходить вечера джазового кабаре. Пока не знаю, что из этого проекта получится. Но если удастся, то к концу осени у нас уже появится что-то интересненькое.

— Есть уже понимание, в каком формате будет организован мюзик-холл? Может, есть проекты, на которые вы ориентируетесь?

— Вообще, идея мюзик-холла пока витает в воздухе, но первое, что мы там сыграем — это «Рождение звезд». Я думаю, что в мюзик-холле днем будут детские спектакли, а вечером ― концертные и прямо взрослые программы. Сейчас я веду переговоры с крупными застройщиками, и мы смотрим, какие есть предложения на рынке, какие есть недострои и где этот мюзик-холл может находиться. Но в этом вопросе много бюрократических историй. Это дорогой проект, нужен инвестор, который любит музыку и такое направление театра, сильная команда, горящая желанием создавать, помещение под мюзик-холл… Все сложно, но я уверена, что такой формат приживется в Новосибирске.

— На каком этапе находится еще один ваш проект — платформа GURU?

— В том формате, как мы задумывали изначально, проект не дал ожидаемого эффекта. Огромная конкуренция! Сейчас мы «допиливаем» платформу, из которой решили сделать агрегатор создания курсов, чтобы люди не только могли смотреть или выкладывать на нее какие-то видео, но и чтобы они получали краткое образовательно меню, где они могли бы учиться создавать курсы.

Мы хотим, чтобы в курсах была методика, а не только разговоры. Если уж GURU, то гуру по полной программе. Тем более сейчас с российского рынка ушли многие зарубежные платформы, на которых раньше создавались подобные курсы. Наверное, к концу осени мы сможем презентовать «пилот» платформы.

— Вы также создаете гимны для различных компаний. Много ли сейчас таких обращений? Можете рассказать о самом запоминающемся проекте?

— Да, много. Всего я их написала около 15. Были заказы от сети магазинов «Сибвез», строительной компании «ДомСтрой», танцевальной школы «Шаги», детского центра «Биг Бада Бум», Greenway Global, а также от «Делового квартала». Они все заказывают гимны, похожие на песню «В Новосибирске не разводятся мосты». Раньше я спрашивала, чем именно должно быть похоже. А сейчас уже знаю.

— И что они имеют ввиду?

— Заказчики хотят, чтобы в песне была какая-то история. Для них важно, чтобы гимн был не шаблонными фразами «мы идем вперед». Они хотят гимн с простыми словами, с мотивацией для человека.

А запомнился мне гимн Greenway Global. Компания начала быстро расти, открывались представительства в других странах, надо было переводить гимн на другие языки. Мне пришлось искать литературных переводчиков на английский, украинский, испанский, французский и немецкий. Мы все это переводили около месяца. Хорошо, что у меня есть знакомые в разных уголках мира, например в Колумбии, Италии, Германии. Всем им я отправляла версии песен на местных языках и спрашивала: трогает за сердце или нет? Я, например, знаю испанский, но не так, чтобы переводить смыслами и аллегориями. Сложнее всего было найти певцов, который споют нормально. Но нашли! У меня до сих пор сохранились эти песни и миксы из разных языков.

Татьяна Диканская, продюсер, режиссер, композитор. Автор мюзикла «Рождение звезд», автор более 40 песен, 6 из которых про Новосибирск. Начала писать песни в 8 лет, стихи печатали в детских журналах и газетах. Написала 10 гимнов для разных компаний, в их числе строительный концерн «Дом Строй», магазины «Сибвез» и Spar, танцевальная школа «Шаги», детский центр «Биг Бада Бум», компания Greenway Global и др.