Единый выпускной в Новосибирске на Михайловской набережной пройдет без звездного хэдлайнера

В пятницу, 23 июня, в Новосибирске отметят единый общегородской выпускной. Праздник на Михайловской набережной начнется в 18 часов, сообщил начальник департамента образования мэрии города Новосибирска Рамиль Ахметгареев на пресс-конференции в ТАСС.

— Это организованное мероприятие и мы должны выполнять законодательство, поэтому в 22 часа будем его завершать. Так было и в предыдущие годы. Сбор — в 17 часов, небольшой досмотр на предмет ненужных вещей. С 18 до 22 часов состоится активная часть мероприятия, — отметил он.

По его словам, город полностью готов к празднику: разработан сценарный ход, подобраны концертные номера, организованы яркие фотозоны, более 30 интерактивных площадок. Он подчеркнул, что единый выпускной пройдет без приглашения звездного хэдлайнера

— Если говорить о звездном составе артистов, то, в общем-то у нас звезд масштабных никогда и не было. Мероприятие достаточно бюджетное. А звезды очень дорогие. На выпускном будет состав артистов, которые близки по духу нашим ребятам. Их номера и программа будет интересная, — подчеркнул Рамиль Ахметгареев.

Фейерверк, по словам руководителя департамента тоже будет скромным. Важным моментом выступления на Михайловской набережной станет приезд Анны Кикиной, женщины-космонавта из города Новосибирска. Она поздравит выпускников с окончанием школы.

По данным мэрии, в этом году из образовательных учреждений города выпускаются 27 270 детей: 8 977 — одиннадцатиклассников, 18 293 — девятиклассников. Самыми популярными предметами на ЕГЭ у выпускников 11-х классов стали обществознание и информатика — их выбрали 56% ребят и 33% соответственно. Основной период итоговой аттестации завершится 1 июля, дополнительный период предусмотрен в сентябре. Предварительно известно о 80 выпускниках 11-х классов с 84 стобалльными результатами. Четверо ребят набрали 100 баллов по двум предметам. Медалью и аттестатами с отличием наградят 763 выпускника.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирск усилит меры безопасности во время проведения единого выпускного.