В суд передано дело экс-участкового, сбившего девочку под Новосибирском

В суд направлено уголовное дело в отношении экс-участкового, сбившего маленькую девочку в Карасуке и покинувшего место ДТП. Об этом сообщает СК по Новосибирской области.

— Карасукским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника полиции МО МВД «Карасукский». Он обвиняется в совершении преступлений: нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью, сопряженное с оставлением места происшествия и заведомое оставление без помощи ребенка, — прокомментировала старший помощник по СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Елена Коновалова.

Напомним, полицейский сбил девочку на пешеходном переходе, когда та самостоятельно шла в магазин. Мужчина скрылся с места аварии. Вычислить его удалось с помощью камер видеонаблюдения, где в кадр попала белая Тойота без номеров. Осознав, что уйти от ответственности за ДТП уже не получится, участковый пришел с повинной в местный отдел.

Ранее редакция сообщала о том, что дело о нелегальном хостеле для иностранцев передали в суд в Новосибирске.

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