С дефицитом бюджета в 19 млрд рублей закончила 2023 год Новосибирская область

В 2023 году Новосибирская область на 99% выполнила план по собственным доходам: в бюджет поступили 225 млрд рублей. В целом доходы региональной казны составили 271,6 млрд рублей —об этом сообщил министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко.

— В структуре собственных доходов имеются вполне понятные для прошлого года объективные сдвиги, — констатировал министр. — В 2023 году мы увидели снижение динамики поступления налога на прибыль. Частично оно перекрывалось более сильным поступлением НДФЛ. В 2023 году в связи с дефицитом трудовых ресурсов работодатели активно повышали зарплату в экономике — и поступления в региональный бюджет росли.

Расходная часть по итогам года профинансирована на 91% от плана и составила 291 млрд рублей.

В целом областной бюджет в 2023 году исполнен с дефицитом 19,4 млрд, что на 27 млрд рублей ниже плана, определенного законом о бюджете.

Министр также обратился к коллегам из министерств и муниципалитетов с просьбой провести инвентаризацию неоплаченных в 2023 году бюджетных обязательств. Особенно тех, которые не удалось учесть при формировании бюджета на 2024 год из-за отсутствия информации.

Также чиновник рекомендовал проанализировать остатки целевых средств на счетах муниципальных образований и бюджетных автономных учреждений.

— Речь идет о средствах, которые ушли из областного бюджета в 2023 году, но на сегодняшний день их использование не подтверждено, — предупредил Голубенко. — Также необходимо провести работу с федеральными органами власти по подтверждению потребности в федеральных ресурсах.

Расходы областного бюджета на январь, заявленные подразделениями правительства региона, пока оцениваются в 15 млрд рублей. Министр сообщил, что они полностью обеспечены финансированием, исходя из прогноза собственных доходов бюджета.

Ранее редакция сообщала о том, что 14 млрд рублей Новосибирская область не успеет потратить в 2023 году.