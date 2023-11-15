В свой День рождения погиб 28-летний боец из-под Новосибирска

В ходе СВО погиб 28-летний житель Бердска Данила Крылов-Зимушка. Об этом сообщили в администрации города.

— 10 ноября 2023 года при исполнении воинской обязанности в ходе проведения специальной военной операции погиб Данила Николаевич Крылов-Зимушка, — говорится в сообщении.

Он родился 10 ноября 1995 года. В сентябре этого года ушел добровольцем в зону СВО.

Прощание с Данилой состоится сегодня, 15 ноября, в Кафедральном соборе Преображения Господня.

Напомним, что 38-летний боец из Черепановского района Новосибирской области Дмитрий Белоусов погиб в зоне СВО.

В обычной жизни Дмитрий работал на заводе металлоконструкций в Новосибирске. Был женат. В сентябре этого года отправился добровольцем в зону СВО.

Ранее редакция сообщала о том, что многодетный отец из Новосибирской области погиб в зоне СВО.