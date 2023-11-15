Новосибирский завод нанокерамики в 1,5 раза увеличит объем производства благодаря нацпроекту

травматологии и ортопедии, а также керамики для защиты техники и человека. АО «НЭВЗ-Керамикс» выпускает широкую номенклатуру электротехнической, износостойкой продукции, изделия медицинского назначения из биосовместимой нанокерамики длятравматологии и ортопедии, а также керамики для защиты техники и человека.

Внедрять бережливые технологии на предприятии начнут с участка массозаготовки. В 2024 году объёмы выпуска продукции необходимо будет увеличить на 70% – до 2,5 млн керамических компонентов. Приблизиться к удовлетворению потребности на наноструктурированную керамику в стране предприятию поможет участие в нацпроекте и оптимизация производства.

«Выполнить поставленные перед нами задачи по росту объёма производства без внедрения бережливого производства практически невозможно. В связи с возросшими потерями в производственной цепочке нам понадобилась помощь специалистов. Реализация этого проекта позволит выйти на другой уровень производства, а также повысит компетенции наших сотрудников», – говорит исполнительный директор АО «НЭВЗ-Керамикс» Николай Кравчук.

Вместе с экспертами Регионального центра компетенций Агентства инвестиционного развития НСО команда завода проведет диагностику производственного процесса, выявит потери и предложит варианты оптимизации работы. Также на результат повлияют перераспределение нагрузки на сотрудников, грамотная организация рабочего пространства, экономия времени на перемещении материалов.

Директор по производству Александр Кильметов отмечает, что по проекту через полгода предусмотрено 5-процентное повышение производительности труда, но на предприятии ставят более амбициозные цели: через полгода повысить производительность до 20%, а через три года – до 50%. После оптимизации процесса на участке массозаготовки в компании начнут улучшать работу на других производственных линиях.