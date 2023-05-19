В ТЦ Галерея Новосибирск откроется большой магазин Befree

Befree планирует запустить большой магазина (1200 кв. м) в ноябре 2023 года в ТЦ «Галерея Новосибирск». Об этом редакции Infopro54 сообщили в пресс-службе компании. В этом году ритейлер уже запустил 29 новых магазинов, а в феврале начал открывать большие магазины нового формата с обновленным дизайном. В них представлен расширенный ассортимент: все коллекции компании, включая линейку обуви, одежду для мужчин, спортивную линию и коллаборации с художниками, созданные в рамках проекта Co: Create.

— Такие точки появятся и в других городах, в том числе в Новосибирске в ТЦ Галерея, — уточнили Infopro54.

Как отмечает пресс-служба Befree в ответе на запрос редакции Infopro54, в 2022 году компания поставила амбициозную задачу увеличить торговые площади в два раза за два года (то есть к 2024 году). Продажи российской марки одежды Befree в 2023 году, по прогнозу компании, вырастут на 30%.

Befree принадлежит Melon Fashion Group (российская компания). Melon Fashion создана в 2005 году при реорганизации ритейл-бизнеса, существующего с 1993 года. По итогам 2019 года у компании было 822 магазина в 205 городах. По данным 2ГИС, сейчас в Новосибирске работает три филиала компании.

Стоит отметить, что об обновлении концепции бренда, а также форматов в последнее время заявляли ряд сетей, работающих в России на самых разных сегментах. Например, Gloria Jeans, Adamas, «Эконика» и т.д.

Ранее редакция сообщала о том, что Kanzler планирует обновить 70% магазинов сети, в том числе магазин в Новосибирске.