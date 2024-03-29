В ТЦ «Калина» в Новосибирске посетителей просили открывать сумки для проверки

В торговом центре «Калина» на входе женщину остановил охранник, который проверял сумки всех, кто хотел пройти в ТЦ. Рядом с ним был сотрудник полиции.

Случай произошел вчера, 28 марта.

Подписчица «Инцидент Новосибирск» отказалась открывать и выкладывать все содержимое своей сумочки. Охрана предложила ей пригласить для проверки содержимого сотрудницу-женщину или выйти из ТЦ.

По словам женщины, требования были высказаны в грубой форме. Она не смогла понять, на каком основании ее остановили и попросили открыть сумку.

Женщина решила пройти через другой вход, но перед этим позвонила в полицию и попросила разъяснений о ситуации. В течение 30 минут, не дождавшись ответа, она отказалась от посещения ТЦ и уехала.

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