После падения с крыши общежития НГТУ на женщину глыбы завели дело в Новосибирске

В Новосибирске возбудили уголовное дело после падения на женщину ледяной глыбы с крыши общежития НГТУ. ЧП произошло вечером 27 марта возле станции метро «Студенческая» в Ленинском районе города и попало на видео.
47-летняя пострадавшая была госпитализирована. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головы и компрессионный перелом шейного и поясничного позвонков, Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает. После произошедшего проверку инцидента начали прокуратура и СК.
— Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Допрашиваются очевидцы произошедшего, назначен комплекс необходимых экспертиз, — сообщили в СУ СК по Новосибирской области.
Следователи устанавливают причины, обстоятельства и виновников ЧП.
Ранее редакция сообщала о том, что жительница Новосибирска стала инвалидом после того, как на нее с крыши дома упала глыба льда. Многочисленные переломы на несколько месяцев приковали ее к больничной койке. Сотруднице УК, виновной в ЧП, удалось избежать наказания.
Источник фото: СУ СК РФ по Новосибирской области, видео: Телеграм-канал «Новосибирск с огоньком»
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