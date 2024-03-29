После падения с крыши общежития НГТУ на женщину глыбы завели дело в Новосибирске

В Новосибирске возбудили уголовное дело после падения на женщину ледяной глыбы с крыши общежития НГТУ. ЧП произошло вечером 27 марта возле станции метро «Студенческая» в Ленинском районе города и попало на видео.

47-летняя пострадавшая была госпитализирована. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головы и компрессионный перелом шейного и поясничного позвонков, Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает. После произошедшего проверку инцидента начали прокуратура и СК.

— Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Допрашиваются очевидцы произошедшего, назначен комплекс необходимых экспертиз, — сообщили в СУ СК по Новосибирской области.

Следователи устанавливают причины, обстоятельства и виновников ЧП.

Ранее редакция сообщала о том, что жительница Новосибирска стала инвалидом после того, как на нее с крыши дома упала глыба льда. Многочисленные переломы на несколько месяцев приковали ее к больничной койке. Сотруднице УК, виновной в ЧП, удалось избежать наказания.