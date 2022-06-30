В Толмачево растет пассажиропоток

За пять месяцев 2022 года аэропорт Толмачево обслужил 2 397 222 пассажиров. В мае пассажиропоток аэропорта Толмачево составил 537 586 человек, что на 5% больше аналогичного показателя 2021 года. На внутрироссийских рейсах обслужено 510 916 пассажиров — на 1,6% больше. На международных линиях было обслужено 53 800 пассажиров (в 2021 году — 34 858).

Количество трансферных пассажиров аэропорта по итогам мая составило 197 282, что более чем на 18% больше показателя 2021 года.

Самыми динамично растущими направлениями июля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на внутрироссийских авиалиниях стали: Томск (+299,2%), Махачкала (+205%), Уфа (+120,5%), Минеральные Воды (+106,7%), Казань (+80,5%), Калининград (+76,2%), Талакан (+67,3%), перечисляет пресс-служба аэропорта.

При этом самыми популярными внутренними направлениями по итогам мая 2022 года среди пассажиров остаются Москва и Санкт-Петербург. В мае на данных направлениях обслужено 112,1 тыс. пасс. и 49,7 тыс. пасс. соответственно.

На направлениях Дальнего Зарубежья в мае из аэропорта Толмачево продолжилось выполнение рейсов в ОАЭ (Дубай). На направлениях Ближнего Зарубежья выполнялись рейсы в Ош, Бишкек, Душанбе, Худжант, Ташкент, Астану, Фергану, Самарканд и Баку.

С января по май аэропорт обслужил 12 077 самолето-вылетов, в мае — 2 642. С начала 2022 года грузопоток составил 11 455 тонн, в том числе в мае —1 997 тонн груза и почты.

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