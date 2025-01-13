В Толмачёво объявили о задержке более 10 рейсов

13 января 2025 года в новосибирском аэропорту Толмачёво ожидается задержка прилёта 13 рейсов. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на онлайн-табло.
Позже запланированного в расписании времени прибудут самолёты из Норильска, Благовещенска, Южно-Сахалинска, Владивостока, Томска, Кемерова, Братска, Певека. Также опоздают по два рейса из Иркутска и Красноярска и один рейс из Минеральных Вод.
Самая большая задержка у рейса из Норильска: он должен был прилететь в Новосибирск в 11:25, но на данный момент время прилета перенесено на 18:46. Самая незначительная задержка у самолёта из Южно-Сахалинска: вместо 11:55 указано 12:05.
Причины задержек пока не известны. Все рейсы принадлежат авиакомпаниям S7 Airlines, «ЮТэйр» и «Алроса».
По данным сервиса «Gismeteo», в Новосибирске температура воздуха составляет -11 градусов. Ожидается облачная погода с высокой влажностью. В некоторых районах региона возможны порывы ветра до 7 м/с.
Ранее редакция сообщала о том, что самолет авиакомпании «Сибирь» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Воздушное судно отстранено от полетов прокуратурой.
Источник фото: Infopro54, Автор — Gensa Gensa (главная), скриншот с сайта аэропорта Толмачево
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