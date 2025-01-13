Юных диверсантов отправили в колонию за поджог СУ-24 в Новосибирске

В Новосибирске вынесли приговор четверым местным жителям за осуществление диверсий на объектах транспортной инфраструктуры, промышленности и связи. Задание юные сибиряки получили от украинских террористов через один из популярных мессенджеров. За выполнение заказа в виде поджога релейного шкафа на перегоне станций Сеятель – Бердск Западно-Сибирской железной дороги ОАО «РЖД», базовой станции оператора сотовой связи и неэксплуатируемого самолёта Су-24 новоиспечённым диверсантам пообещали гонорар в 250 тысяч рублей каждому.

Поручение кураторов парни выполнили, однако, не «на совесть» — самолёт не сгорел, как задумывалось, а лишь получил небольшие повреждения. Тем не менее заказчики распространили в соцсетях видео полыхающего борта, выдав за действительность фейковый ролик. Отметим, что большую часть гонорара от заказчика за свою деятельность новосибирцы так и не получили.

Осознавая, что действуют в интересах украинской террористической организации, молодые люди планировали совершить очередной поджог авиационной техники, однако завершить преступный умысел им не удалось — их планы «вероломно» разрушили сотрудники новосибирского УФСБ и УТ МВД по СФО, задержав злоумышленников. В отношении них были возбуждено уголовно уголовное дело по статье «Диверсия, совершенная в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ, повлёкшая причинение значительного имущественного ущерба».

— В результате следственных действий в жилище фигурантов были обнаружены и изъяты орудия преступления, — рассказала представитель пресс-службы УФСБ по Новосибирской области Ирина Зеброва.

13 января 2025 года Новосибирским областным судом подсудимые признаны виновными в совершении диверсий. Савелию Ряполову и Павлу Соловьёву назначено наказание в виде 7 лет и 7 лет 6 месяцев лишения свободы, которое им придётся отбывать в ИК общего режима. Виктора Скоробогатова приговорили к 5 годам, Кирилла Веселова к 6,5 годам лишения свободы, 3,5 года из которых им предстоит отбывать в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Стоит отметить, что на момент совершения преступления двоим из диверсантов не было ещё и 18 лет.

Ранее редакция сообщала о том, что парикмахера-подрывника Евгения Ряполова* отправили на 13 лет за решётку за попытку теракта в военкомате Новосибирска. Ранее он, являясь сторонником праворадикальной идеологии, был осужден в 2016 году и отбывал наказание за хранение взрывчатки, которую планировал использовать для подрыва мечети. После освобождения националист устроился в солидный барбершоп, но не изменил своим преступным убеждениям.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.