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В Верх-Туле без света остались около 2,5 тысяч человек, 2 детсада и школа

  • 05/09/2023, 14:02
Автор:
отключение света
Всему виной ветер и гроза.

Из-за сильного порывистого ветра и грозы произошло аварийное отключение электроэнергии в селе Верх-Тула. Без электричества остались 2460 человек, 2 детсада и школа. Об этом сообщает пресс-служба АО «Региональные электрические сети».

 К работам привлечены 10 человек и 4 единицы спецтехники. Для подключения социальных объектов направлены 2 генератора, —  говорится в сообщении.

Полное восстановление электроснабжения прогнозируется до 20:00 5 сентября.

Напомним, что вчера в Новосибирске сразу в нескольких районах города идет сильный град. Как сообщили читатели Infopro54, градины достигали размера с куриное яйцо. Также вместе с градом был дождь, из-за которого образовались большие лужи.

Ранее редакция сообщала о том, что после сильного дождя с градом салоны автобусов в Новосибирске затопило водой.

Фото со страницы «Региональные электрические сети» в Телеграм

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Рубрики : Происшествия

Регионы: Новосибирcк

Теги : дождь гроза Верх-Тула Аварийное отключение


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