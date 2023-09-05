В Верх-Туле без света остались около 2,5 тысяч человек, 2 детсада и школа

Из-за сильного порывистого ветра и грозы произошло аварийное отключение электроэнергии в селе Верх-Тула. Без электричества остались 2460 человек, 2 детсада и школа. Об этом сообщает пресс-служба АО «Региональные электрические сети».

— К работам привлечены 10 человек и 4 единицы спецтехники. Для подключения социальных объектов направлены 2 генератора, — говорится в сообщении.

Полное восстановление электроснабжения прогнозируется до 20:00 5 сентября.

Напомним, что вчера в Новосибирске сразу в нескольких районах города идет сильный град. Как сообщили читатели Infopro54, градины достигали размера с куриное яйцо. Также вместе с градом был дождь, из-за которого образовались большие лужи.

Ранее редакция сообщала о том, что после сильного дождя с градом салоны автобусов в Новосибирске затопило водой.