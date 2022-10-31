В Томске «Сибагро» запускает установку по переработке отходов производства за 420 млн. рублей

АО «Сибагро» запускает на базе Томского свинокомплекса опытно-промышленную установку по глубокой переработке органических отходов производства, вложив в ее разработку 420 млн рублей. Об этом сообщает «Интерфаксу» с ссылкой на директора свинокомплекса Владимир Боровков.

По его словам, при успешных испытаниях установки инвестиции в ее масштабирование могут быть доведены до 1 млрд. рублей.

— Проведен ряд научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Построен цех для переработки твердой фракции. В настоящий момент проводятся пусконаладочные работы опытно-промышленной установки. Объем инвестиций составляет около 420 млн рублей, — сказал Боровков.

Стоит отметить, что в основе работы установки лежит принцип пиролиза (термического разложения). На выходе после переработки отходов установка будет производить органический газ, нефть и уголь, которые будут направлены для обеспечения предприятия электроэнергией и теплом, пояснил руководитель предприятия Борков.

— Когда испытания закончатся, возможно, будет принято решение о масштабировании цеха термической переработки побочных продуктов свиноводства. За два года — 2023-2025 — холдинг готов вложить в этот проект 500-600 млн рублей. Это будет наша собственная инновация для рециклинга в сельском хозяйстве, — отметил Владимир Боровков.

«Сибагро» (ранее — «Сибирская аграрная группа») — вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в Томске в 2000 году. Объединяет 14 животноводческих и мясоперерабатывающих предприятий в Уральском, Сибирском, Центральном и Дальневосточном федеральном округах.

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