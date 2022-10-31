Рекламодателям

В Томске «Сибагро» запускает установку по переработке отходов производства за 420 млн. рублей

  • 31/10/2022, 16:51
переработка отходов производства
При успешных испытаниях установки инвестиции в ее масштабирование могут быть доведены до 1 млрд. рублей.

АО «Сибагро» запускает на базе Томского свинокомплекса опытно-промышленную установку по глубокой переработке органических отходов производства, вложив в ее разработку 420 млн рублей. Об этом сообщает «Интерфаксу» с ссылкой на директора свинокомплекса Владимир Боровков.

По его словам, при успешных испытаниях установки инвестиции в ее масштабирование могут быть доведены до 1 млрд. рублей.

— Проведен ряд научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Построен цех для переработки твердой фракции. В настоящий момент проводятся пусконаладочные работы опытно-промышленной установки. Объем инвестиций составляет около 420 млн рублей, — сказал Боровков.

Стоит отметить, что в основе работы установки лежит принцип пиролиза (термического разложения). На выходе после переработки отходов установка будет производить органический газ, нефть и уголь, которые будут направлены для обеспечения предприятия электроэнергией и теплом, пояснил руководитель предприятия Борков.

—  Когда испытания закончатся, возможно, будет принято решение о масштабировании цеха термической переработки побочных продуктов свиноводства. За два года — 2023-2025 — холдинг готов вложить в этот проект 500-600 млн рублей. Это будет наша собственная инновация для рециклинга в сельском хозяйстве, — отметил Владимир Боровков.

«Сибагро» (ранее — «Сибирская аграрная группа») — вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в Томске в 2000 году. Объединяет 14 животноводческих и мясоперерабатывающих предприятий в Уральском, Сибирском, Центральном и Дальневосточном федеральном округах.

 

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске создается завод по производству органических удобрений

Фото с сайта «Сибагро»

1 071

Рубрики : ЦУР Бизнес Промышленность Агропром

Регионы: Томск

Теги : экология утилизация отходов переработка отходов производства инвестиции в агропром


Спецоперация на Украине

Японский производитель шин Bridgestone готов продать свои активы в РФ
31/10/22 17:20
В судах начали рассматривать первые иски по частичной мобилизации
31/10/22 16:20
Huawei больше не поставляет смартфоны в Россию
31/10/22 16:18
запчасти для техники

Новосибирцы производят запчасти для John Deere и Komatsu

В рамках импортозамещения по заказу российских компаний предприятие расширяет ассортимент выпускаемых деталей для отечественной и зарубежной техники.
Читать статью >>
иски в суд по мобилизации

В судах начали рассматривать первые иски по частичной мобилизации

В основном решения — не в пользу истцов.
Читать статью >>
строительство газопроводов

Дмитрий Лукашев: Федеральная власть слышит предложения с мест

Представитель новосибирского бизнеса — о том, как идеи из регионов превращаются в проекты федеральных компаний. Пример — строительство газопроводов.
Читать статью >>
гибель туристов на Камчатке

Руководителю новосибирской турфирмы продлили срок под стражей

По версии следствия, представители компании виновны в гибели девяти туристов на Ключевской сопке. Сейчас на имущество подозреваемого наложен штраф.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Никита Калинин, юрист ЮП «Курсив»

Что делать, если ваш бизнес попадает под снос по комплексному развитию территории?

Эта тема в Новосибирске приобретает все большую актуальность.
Все материалы
Лента новостей

Депутат Татарского райсовета арестован на 11 суток

31/10/2022, 18:26

Тактильные знаки появились на ж/д станциях «Рожневский бор» и «Матвеевка» в Новосибирске

31/10/2022, 18:12

Новосибирцы производят запчасти для John Deere и Komatsu

31/10/2022, 18:06

Омская область самая безопасная в Сибири

31/10/2022, 16:41
Популярное

Госдума приняла поправки в ТК с новым основанием для увольнения работников

31/10/2022, 15:15

Кредитные каникулы для мобилизованных: как оформить

28/10/2022, 12:36

Ксению Собчак подозревают в вымогательстве у Ростеха11 миллионов рублей

28/10/2022, 11:08

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Население возвращается к сберегательной модели поведения

31/10/2022, 11:43

ВТБ пока сохраняет ставки по кредитам

31/10/2022, 11:40

Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в заседании Клуба Директоров

31/10/2022, 11:02

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Октябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска