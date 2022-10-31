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Омская область самая безопасная в Сибири

  • 31/10/2022, 16:41
преступность в регионах
А Республика Алтай признана самой опасной.

Самые опасные для жизни регионы назвали эксперты агентства РИА Рейтинг. Они составили рейтинг регионов по преступности. В основу исследования положены данные МВД России — количество преступлений зарегистрированных в январе-сентябре 2022 года. Рейтинг строится путем ранжирования регионов по количеству преступлений зарегистрированных в январе-сентябре 2022 года на 10 тысяч жителей
Список из Сибирского федерального округа открывает Омская область (92,7 преступлений), Красноярский край (120,7 преступлений), Новосибирская область (125,2 преступления), Алтайский край (130 преступлений), Томская область (133,2 притупления на 100 человек), Кемеровская область и Республика Хакасия (138 преступлений), предпоследнее место занимает Республики Тыва (153,1 преступления) и последнее место с самым высоким показателем у Республики Алтай (161,6 преступления).
Стоит отметить, что у Республики Хакасии наблюдается самое большое снижение количества зарегистрированных преступлений (-15,2%) из всех регионов СФО, если сравнивать январь–сентябрь 2021 и 2022 года. А у Томской области наоборот произошло повышение на 12,2%. Также нужно обратить внимание, что у Республики Бурятии самое высокое число тяжких и особо тяжких преступлений (39,2 преступления) из всей Сибири.
Из рейтинга также следует, что меньше всего преступлений за указанный период зафиксировано в Чечне (12,5 на 10 тысяч жителей), Ингушетии (32,9) и Дагестане (36,6). А вот хуже всего дела в Амурской области (161,8), Республике Алтай (161,6) и Бурятии (156).
Всего, согласно данным МВД, с января по сентябрь 2022 года в России зарегистрировали 1,498 млн преступлений, что на 1,5% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Количество тяжких и особо тяжких преступлений сократилось на 5,5%, пишет РИА Новости.

Ранее редакция сообщала, что единороссы исключат из партии депутата, сбившего ребёнка

Фото: pixabay.com — 4711018

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Сибирь

Теги : преступность в регионах преступления


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