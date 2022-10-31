Японский производитель шин Bridgestone готов продать свои активы в РФ

Японский производитель шин Bridgestone запустил процесс поиска покупателя на свои активы в России, говорится в сообщении компании. В соответствии с ожиданиями, процесс поиска и закрытия сделки может занять несколько месяцев.

На рынке в РФ Bridgestone находится с 1998 года. Завод компании в Ульяновске и в московском офисе насчитывает более тысячи рабочих мест. После начала СВО, проводимой Россией в Украине, компания приостановила работу на территории страны. Однако в Bridgestone поддерживали сотрудников, выплачивая зарплату в полном объеме.

28 октября финский Nokian Tyres подписал с татарстанской «Татнефтью» соглашение о продаже предприятий в России. Предварительная цена сделки — около 400 млн евро, или около 25 млрд рублей.

24 февраля РФ объявила о начале СВО по демилитаризации и денацификации Украины. В связи с чем ряд западных стран незамедлительно и поэтапно стали вводить санкции.

Ранее редакция сообщала, что 80 россиян и девять организаций попали в список антироссийских санкций Японии.