В Томской области запущен частный IT-парк «Герцен»

Губернатор Томской области Владимир Мазур открыл первый в регионе частный IT-парк «Герцен», который объединил научно-образовательный комплекс, инновационную сферу и высокотехнологичное производство. Об этом сообщила пресс-служба правительства Томской области. Технопарк построен томской компанией «СТК» на пересечении улицы Герцена и проспекта Комсомольского.

В новом технологическом центре открыто производство томской научно-производственной фирмы «Микран», Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники создал здесь лабораторию систем технологической связи.

Губернатор познакомился с открытым в новом технологическом центре с производством томской научно-производственной фирмы «Микран» и лабораторией систем технологической связи, которую запустил Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники. Также здесь предусмотрены пространства для коворкинга, отдыха, лекционных занятий и другие. В IT-парке уже создано более 300 новых высокопроизводительных рабочих мест.

Директор «СТК» Андрей Савин рассказал о том, что от идеи до запуска пространства у компании ушло более пяти лет. А также поделился планами по расширению IT-парка и строительства его второй очереди. По замыслу проекта, комплекс зданий будет в едином стиле и гармонично впишется в существующий квартал.

– Создатели IT-парка нашли ответ и на второй извечный русский вопрос – что делать? Ответ звучит так: работать, идти вперёд, выбирать правильных партнеров и решать сложные задачи. Мы в этом поможем, –– сказал губернатор Владимир Мазур.

Отметим, что в начале 2020 года стало известно, что томские предприниматели готовятся открыть на территории бывшего ОАО «ЗПП «Томский» бизнес-инкубатор для специалистов IT-сферы. На тот момент шла реконструкция цехов. Заместитель губернатора по экономике Андрей Антонов рассказывал, что на месте бывшего завода компания ООО «Системы. Технологии. Коммуникации» (ООО «СТК») создаст частный технопарк в сфере информационных технологий и связи — «IT-парк «Герцен». Открыть технопарк планировалось осенью 2021 года. Однако из-за пандемии и задержек с поставками оборудования сроки сдвинулись.

Ранее редакция сообщала, что уехавшие из России специалисты, начинают возвращаться.