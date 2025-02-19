Coca-Cola может вернуться на российский рынок

На российский рынок может вернуться Coca-Cola. Об этом сообщил Mash со ссылкой на свои источники. По информации издания, в рамках подготовки в компании обсуждаются стратегические подходы к взаимодействию с отечественными конкурентами и меры по борьбе с параллельным импортом. Производство газированных напитков планируется возобновить на тех же заводах, где оно осуществлялось до ухода компании с российского рынка.

— Ничего не слышал об этом. В России было две компании, имевших отношение к Coca-Cola, производственная — независимый боттлер, и маркетинговая — «дочка» владельца бренда. Я работал в производственной. Насколько я знаю, она продолжает работать, только теперь в названии нет слов Coca-Cola, — прокомментировал информацию о возможном возвращении иностранного бренда Антон Калтыгин, ранее занимавший должность руководителя по взаимодействию с органами власти (Урал, Сибирь и Дальний Восток) в компании Coca-Cola HBC Россия.

Ранее также проходила информация о планах по возвращению в РФ иностранных брендов одежды. Впрочем, официальных заявлений о возобновлении работы в стране от этих компаний нет, пишут федеральные СМИ со ссылкой на Кремль.

Напомним, Coca-Cola HBC объявила о прекращении производства и продаж напитков под брендами Coca-Cola Company в России в июне 2022 года. В августе компания поменяла название на «Добрый Cola». Кроме того, изменения затронули известные газированные напитки Fanta, Schweppes и Sprite. В марте на прилавках Новосибирска появилась продукция бренда из Китая.

Ранее редакция сообщала о том, что Coca-Cola и Fanta из Китая начали продавать в Новосибирске. Новосибирцы активно обсуждают такую продукцию.