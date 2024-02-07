Новосибирская область вошла в Топ-3 по рейтингу креативного потенциала России

Опубликован рейтинг креативного потенциала регионов России. В рейтинг не вошли Москва и Санкт-Петербург в силу своего высокого потенциала.
Тройку лидеров открывают Краснодарский край, Новосибирская область и Нижегородская область.
Отметим, что в 2022 году Новосибирск занимал на 35 позиций ниже, чем в этом году.
— Эксперты оценивали инфраструктуру креативных индустрий, политику региона, опыт проведения мероприятий и туристическую привлекательность, — говорится в сообщении Институт развития креативных индустрий факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ.
Отметим, что оценивались блоки показателей, характеризующие инфраструктуру креативных индустрий, политику региона в области креативных индустрий, опыт проведения профильных мероприятий и туристическую привлекательность.
Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область вошла в топ-5 модных регионов страны.
Фото с страницы правительства России в Telegram.
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