За ложное сообщение о бомбе в автобусе житель Бердска получил срок

Вячеслав Ф. из Бердска был признан виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве автобуса.

Ему было назначено 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.

Суд установил, что 30 мая прошлого года, после ссоры с бывшей супругой, бердчанин совершил звонок в экстренную службу «112» и сообщил оператору, что в общественном автобусе по маршруту № 1 Бердска заложена бомба и будет взрыв.

― После проведения мероприятий сотрудники полиции взрывное устройство не обнаружили, ― говорится в сообщении суда.

Вину подсудимый признал.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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