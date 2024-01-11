Более 1,6 млн кв. метров жилья введено в эксплуатацию в 2023 году в Новосибирске

В 2023 году в Новосибирске введено в эксплуатацию 1 млн 608 тыс. 719 кв. метров жилья, что на 377 тысяч кв. метров больше, чем в 2022 году. Такие данные приводит мэрия города по состоянию на 29 декабря. Это 1 121 объект или 27 711 квартир.

При этом на долю многоэтажного жилья пришлось 1 млн 415 тыс. 447 кв. метров (119 домов, 27 550 квартир), индивидуальное строительство — 185 тыс. 945 кв. метров (997 домов), малоэтажное строительство — 7 тыс. 327 кв. метров (5 домов, 161 квартира).

Лидером по вводу жилья на территории Новосибирска в 2023 году стала группа компаний «ДИСКУС» – 33 объекта (7 549 квартир) общей площадью 390 тыс. 508 кв. метров. На втором месте – группа компаний «Расцветай» (девять объектов (2 165 квартир) общей площадью 98 тыс. 364 кв. метра). Замыкает тройку лидеров группа компаний «КПД-Газстрой». На ее счету шесть объектов (2 048 квартир) общей площадью 96 тыс. 134 кв. метра.

Ранее редакция сообщала, что рекорд по расселению аварийного жилья побит в Новосибирской области.