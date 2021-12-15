Коллективный иммунитет к ковиду область рассчитывает сформировать к январю

При сохранении текущих темпов тестирования на коронавирус и вакцинации жителей Новосибирской области, коллективный иммунитет на территории региона может сформироваться уже к январю 2022 года. Такой прогноз в рамках пресс-конференции озвучил губернатор Андрей Травников.

— Ситуация достаточно стабильная, — говорит глава региона. — Ежесуточно мы регистрируем 390-400 заболевших. Это отражение того, что у нас большие возможности по тестированию. Но особое влияние на темпы заболеваемости имеет вакцинация: первым компонентом сегодня привились более 1,2 млн чел, полностью завершили курс — более миллиона.

Ранее глава региона не исключал, что при достижении коллективного иммунитета в области могут отменить ограничения, мешающие нормальному развитию экономики.

Пока в регионе ограничения только добавляются. 13 декабря стало известно, что список организаций, куда допуск осуществляется только для посетителей с QR-кодами, дополнился парикмахерскими, салонами красоты и SPA-салонами, массажными салонами. Кроме того, на период новогодних каникул полностью отменяется деятельность детских развлекательных заведений, игровых залов. Наконец, сам режим повышенной готовности на территории области продлевается до конца зимнего эпидсезона.

Впрочем, губернатор поручил разработать новые меры поддержки для учреждений, которые временно приостановят работу.

По данным оперативного штаба, на утро 14 декабря в регионе было зарегистрировано 398 новых случаев заболевания коронавирусом в сутки. Скончались пятнадцать пациентов: мужчины в возрасте 82, 74, 64, 84, 71, 70 лет и двое мужчин в возрасте 60 лет и женщины в возрасте 74, 79, 66, 64, 82 лет и две женщины в возрасте 73 лет. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3 895 пациентов, в том числе 44 ребенка. В отделениях реанимации находятся 327 человек. На ИВЛ — 51 пациент. Всего в Новосибирской области сделано 3 168 510 тестов на коронавирус. Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 1 618 обращений. На 6 декабря область уже перевыполняла план по вакцинации на 70%.

На минувшей неделе в регионе было проверено 1723 объекта, в том числе по использованию QR-кодов — 262, выявлено 66 нарушений и составлен 21 административный протокол, направлено в суд — 23. В отношении физических лиц выявлено 359 нарушений. Число граждан, не допущенных на мероприятия в связи с отсутствием QR-кодов или сертификатов — 23.