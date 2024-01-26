В трех турнирах по керлингу примут участие спортсмены из Новосибирска

Спортсмены Новосибирской области готовятся принять участие сразу в трёх турнирах по кёрлингу в рамках Всероссийской спартакиады.

— С 8 по 18 февраля состоятся соревнования зимней всероссийской спартакиады среди сильнейших спортсменов страны. В рамках спартакиады состоятся турниры по 14 видам спорта, которые входят в программу зимних Олимпийских игр, — говорится в сообщении правительства Новосибирской области.

По сообщению правительства региона, сборная региона показала блестящие результаты на отборочных стартах. Всего во всероссийской спартакиаде будут участвовать 48 спортсменов.

— Наша команда по кёрлингу завершает домашний тренировочный этап. Турниры пройдут в Красноярске, — отметили в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что кубок по смешанным единоборствам собрал спортсменов из 23 регионов в Новосибирске.