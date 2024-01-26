Сергей Семка объяснил, почему режим ЧС не ввели сразу в Новосибирске

Заместитель губернатора Новосибирской области и руководитель штаба Сергей Семка рассказал, что не было осознания всей тяжести аварий на теплосетях.

– Вы видели, что были попытки запустить систему. И вторая авария – последствие первой аварии, так многие считают. Поэтому думали, что справимся, – отметил Сёмка.

Он также подчеркнул, что данная ситуация показала недостатки в работе жилищных компаний.

Напомним, что предложение об отмене режима ЧС будет обсуждаться в понедельник, 29 января.

Ранее редакция сообщала о том, что глава штаба ЧС Сергей Сёмка назвал причины аварий на теплосетях в Новосибирске.