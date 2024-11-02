В университете связи Новосибирска приставы опечатали двери кафе

Судебные приставы на 30 дней приостановили деятельность кафе, расположенного по адресу Кирова, 86 и опечатали дверь. Название учреждения общепита не уточняется, но судя по фото пресс-службы ведомства, речь идет о столовой «Связь» компании ООО «Фуд-Трест».

Как отметили приставы, в ходе плановой проверки Роспотребнадзора в кафе были выявлены 9 нарушений санитарно-эпидемиологических требований в организации питания, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации.

На суде представитель компании вину признала и отметила, что часть нарушений уже устранена, а ремонтные работы в столовой будут завершены в течение двух недель. Тем не менее суд принял решение приостановить деятельность точки общепита на месяц.

В комментариях в аккаунте кафе в 2ГИС есть как позитивные, так и негативные комментарии к деятельности кафе, блюдам, которые оно предлагает, ценам, а также уровню сервиса.

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