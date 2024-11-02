Офисы — самая востребованная для покупки коммерческая недвижимость в Новосибирске

По данным на 1 ноября 2024 года средняя цена продажи офисной недвижимости в Новосибирске составила 130,8 тысяч рублей за квадрат, констатировали эксперты ООО «Сибирская юридическая компания». С июля этот вид недвижимости в городе является наиболее популярным для сделок купли-продажи.

На втором месте по цене торговая недвижимость — 119,1 тысяча рублей. В 2024 году пике цена этих объектов приходился на июль — 124 тысячи.

Складская недвижимость в Новосибирске по итогам 10 месяцев 2024 года стоит в среднем 73,4 тысячи рублей за квадрат. Объекты этого рынка стабильно дорожают с начала года.

— В октябре на вторичном рынке коммерческой недвижимости города положительную динамику средней цены предложения за квадрат показали помещения офисного (+2,7%) и складского помещений (+2,9%), по сравнению с сентябрем. В сегменте торговой недвижимости наблюдалось снижение (- 4,6%%), — отметили в компании.

Что касается аренды, то самыми дорогими по итогам октября оказались торговые помещения — 1,4 тысячи рублей за квадрат. После подъема в августе до 1,6 тысяч рублей в октябре ценник несколько снизился.

За аренду офисных помещений в среднем просят чуть больше тысячи рублей за квадрат, и эта цена сохраняется в 2024 году с незначительными вариациями месяц к месяцу.

Средняя цена аренды складских помещения — 608 рублей за квадрат. Пик приходился на июль — 631 тысяча рублей,

По итогам октября средняя цена аренды помещений торгового назначения снизилась на 2,7%, офисов — на 3,5%. Аренда складов к сентябрю подорожала на 1,5%, комментируют в «Сибирской юридической компании».

— По итогам 10 месяцев 2024 года средняя окупаемость торговых помещений в Новосибирске составляет 6,9 лет, офисных — 10,8, складских — 10,1, — подчеркнули в компании.

Напомним, сессия Заксобрания согласовала приобретение в собственность Новосибирской области офисного здания ПАО «Ростелеком» из расчета 64,7 тысячи рублей за квадратный метр.

Ранее редакция сообщала о том, что риэлтеры записывают в очередь на покупку и аренду складов в Новосибирске.