В Новосибирске арестовали борца с коррупцией, обвиняемого в получении взятки

В Новосибирске суд отправил в СИЗО старшего оперативника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, которого обвиняют в получении взятки.

По данным следствия, в марте 2024 года 28-летний полицейский Мураза Акиф оглы Кафаров договорился с коммерсантом о регулярном получении им через посредника гонораров в размере 80 тысяч рублей ежемесячно за покровительство и попустительство по службе при осуществлении предпринимательской деятельности. С апреля по октябрь через посредника полицейский получил от коммерсанта 240 тысяч рублей.

31 октября у ТЦ «Федосеевский» в Октябрьском районе при передаче предпринимателем посреднику ещё 370 тысяч все участники коррупционной схемы были задержаны оперативниками УФСБ.

— Постановлением Октябрьского районного суда в отношении Кафарова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 1 января 2025, — сообщила пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова.

Собеседница добавила, что Дмитрию Кнышу, выполнявшему роль посредника в передаче взяток полицейскому продлили срок задержания на 72 часа.

Ранее редакция сообщала о том, что суд отправил в СИЗО бывшего начальника отдела собственной безопасности транспортной полиции по СФО Максима Краснова. Полицейского обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.