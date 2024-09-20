В утреннем ДТП в Новосибирске погибла 88-летняя женщина-пешеход

В Новосибирске под колесами иномарки погибла 88-летняя женщина. Смертельное ДТП произошло в Ленинском районе в 6 утра 20 сентября.
По информации ГАИ, 39-летний мужчина за рулем автомобиля Hyundai Solaris ехал по улице Широкой со стороны площади Труда. Внезапно на проезжей части напротив дома №1/1 появился пешеход. Водитель не успел притормозить и наехал на человека.
— В результате аварии пожилая женщина получила сильные травмы и скончалась в больнице. На месте работал наряд ДПС, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, — рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
В ведомстве добавили, что пенсионерка переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода.
Ранее редакция сообщала о том, что на улице Богдана Хмельницкого в Новосибирске в жестком ДТП с двумя автомобилями погибла девушка-пешеход. Перед тем, как сбить человека, лихач на Toyota протаранил попавшийся ему на пути Volkswagen.
Фото пресс-службы Госавтоинспекции по Новосибирской области.
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