Пользователи гаджетами сегодня не могут чувствовать себя в безопасности, считает Анатолий Локоть

Экс-мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался по поводу масштабного теракта с использованием носимых электронных устройств. Напомним, до ухода в политику он работал на предприятии радиоэлектронной отрасти.

Локоть подчеркнул, что необходимо создавать отечественную электронную элементную базу, а также производить свои радиоэлектронные устройства.

— Когда насыщали нашу страну иностранными компьютерами, гаджетами, мы говорили, что нельзя безоглядно идти по этой дороге, так как в любой момент технологическая безопасность может быть поставлена под угрозу, потому что различного рода электронные закладки в этих устройствах существовали всегда, но раньше они носили разведывательную функцию, — отметил Локоть.

Он также напомнил, что в советское время на предприятиях работали специалисты, которые выявляли на покупных изделиях возможные закладки и нейтрализовывали их. По словам Локтя, в Новосибирске есть предприятия, которые развивают радиоэлектронные технологии. Совместно с аналогичными компаниями из Белоруссии они могли бы разрабатывать отечественные устройства и обеспечит безопасность пользователей гаджетами в России.

На прошедшем в августе в Новосибирске форуме Технопром белорусское предприятие ОАО «Планар» подписало соглашение с рядом новосибирских компаний на реализацию проектов в сфере микроэлектроники. В частности, с НГТУ НЭТИ белорусы договорились о поставке технологического оборудования и его комплектующих частей, а также совместном развитии технологической базы производства высокоэффективной бортовой энергопреобразующей аппаратуры с микропроцессорной системой управления на основе микроэлектронных технологий. Дорожную карту сотрудничества в сфере производства микроэлектронных изделий на 2025-2035 годы «Планар» также подписал с АО «Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток».

Напомним, как сообщали федеральные СМИ, во вторник и в среду в разных частях Ливана одновременно взорвались пейджеры у членов «Хезболлы». По данным Интерфакс, погибли 37 человек, более 2000 пострадали.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске планировали создавать кластер микроэлектроники.