Для «Городской электрички» рядом с НГУ откроют новую остановку

Стратегия развития НГУ до 2030 года предусматривает двукратный рост количества студентов — до 15 тысяч человек, а также строительство объектов научной, образовательной, исследовательской и социальной инфраструктуры, реконструкцию кампуса. В проект вписывают и «Городскую электричку». Новую остановочную платформу «Университет» планируется разместить на южном направлении движения пригородных поездов Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги между о.п. Обское море и ст. Сеятель. Как сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Вячеслав Невежин, пять респондентов – СО РАН, АО «Экспресс-Пригород», СГУПС, мэрия Новосибирска и ООО «Лаборатория градопланирования» – провели независимую оценку. По их данным в среднем пассажиропоток через платформу составит от 1500 до 3000 пассажиров в сутки. К «Университетской» планируется организовать подвозные маршруты.

— 73 единицы — среднечасовая пропускная способность остановочного пункта, который сюда планируется перенести. То есть чаще, чем раз в минуту сюда будет проходить автобус с пассажирами, — отметил Вячеслав Невежин.

Платформа «Университетская» позволит разгрузить Бердское шоссе. По оценкам регионального минтранса около 30% пассажиров, которые сегодня едут по маршруту Академгородок-Новосибирск на личном или общественном транспорте, готовы пересесть на электропоезд: время в пути по железной дороге — особенно в час пик — будет в полтора-два раза меньше, чем по автотрассе. Реализация проекта улучшит транспортную доступность Советского района, а также повысит привлекательность пригородного железнодорожного транспорта.

Напомним, что на прошлой неделе был запущен первый маршрут Городской электрички — с остановочной платформы «Пригородный простор». Теперь жители микрорайона «Пригородный простор» всего за полчаса могут добраться с левого берега до центра правобережья Новосибирска — минуя пробки.