Рекламодателям

В вузах Новосибирска появятся новые бюджетные места

  • 29/05/2025, 17:30
Автор: Артем Рязанов
В Новосибирске появятся новые бюджетные места в вузах с 2025 года
На 2025/2026 учебный год высшие учебные заведения города готовы принять на бесплатной основе 15154 студентов

В Новосибирской области растёт число бюджетных мест в вузах. Всё больше школьников смогут получить бесплатное высшее образование. На 2025/2026 учебный год запланировано 15 154 бюджетных места. Это больше, чем в 2024 году (15 004 места) и в 2023-м (14 895 мест). Об этом Om1 Новосибирск сообщили в министерстве образования Новосибирской области.

Новосибирская область — один из лидеров в России по числу студентов вузов на 10 000 жителей. Здесь расположены 22 университета, где обучаются 102,7 тысячи студентов. Более 40 % из них приезжают из других регионов, а около 10 тысяч — из-за границы. В регионе работают свыше 5 000 преподавателей, среди которых 770 докторов наук.

В 2024 году на первый курс поступило 21 725 студентов — это больше, чем в прошлом году. Средний балл ЕГЭ у абитуриентов вырос до 68,4.

Ранее редакция сообщала об особенностях приёмной кампании 2025 года. Количество платных мест в Новосибирских вузах будет ограничено.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

165

Рубрики : Образование

Регионы: Новосибирск

Теги : Теги не заданы


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Игорь Диденко: Экологичная упаковка — инвестиции в будущее

Игорь Диденко: Экологичная упаковка — инвестиции в будущее

Новосибирский картонно-бумажный комбинат — один из немногих гофропроизводителей за Уралом с собственной сырьевой базой. Генеральный директор комбината Игорь Диденко рассказал о реализации самых крупных и важных инвестиционных проектов последних лет
Все материалы
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
В вузах Новосибирска появятся новые бюджетные места
29/05/25 17:30
Образование
В аэропорту Толмачево появились большие очереди в зоне досмотра
29/05/25 17:00
Общество
Цены на медицинские услуги в Новосибирской области выросли на 2%
29/05/25 16:30
Медицина Экономика
Мэр Новосибирска Кудрявцев озвучил сумму собранных туристических налогов
29/05/25 16:00
Бизнес Туризм
Догазификация в Новосибирской области: 1,7 тыс домов подключили к газу в 2025
29/05/25 15:50
Власть
Мошенники удвоили активность в отношении молодежи
29/05/25 15:37
Финансы
В Новосибирске перезапускают работу отделения Ассоциации репродукции человека
29/05/25 15:00
Медицина Отставки и назначения
Вузы Новосибирска рассказали об особенностях приемной кампании 2025 года
29/05/25 14:30
Образование Общество
Выпуск легковых авто в России вырос на 11,3%
29/05/25 14:00
Новосибирская предпринимательница победила в премии «Любимый малый бизнес»
29/05/25 13:35
Бизнес
Новосибирские предприниматели заплатят за незаконное использование Чебурашки
29/05/25 13:00
Бизнес Право&Порядок
Начальника вневедомственной охраны Росгвардии задержали в Новосибирске
29/05/25 12:45
Право&Порядок
Участок для завода по производству грузовиков нашли в Новосибирске
29/05/25 11:30
Бизнес
Более 110 тысяч новосибирцев получают зарплату ниже МРОТ
29/05/25 11:00
Бизнес Право&Порядок
Новосибирское УФАС признало недобросовестными поставщиками сразу две компании
29/05/25 10:40
Право&Порядок
Игорь Диденко: Экологичная упаковка — инвестиции в будущее
29/05/25 10:30
Экология
Новосибирский экскурсовод рассказала, чем и кому интересен Новосибирск
29/05/25 10:00
Туризм
Новосибирский театр «Глобус» вернул «Отрочеству» Льва Толстого искру божью
29/05/25 9:00
Культура
Авиашоу в Мочище впервые продлится два дня
28/05/25 18:00
Общество
НСО делает ставку на санаторий «Доволенский» в развитии рекреационного туризма
28/05/25 17:50
Власть
Популярное
На нашествие медведок пожаловались дачники Новосибирска
29/05/25 18:00
Новосибирцам рассказали, что делать с посадками после заморозков
29/05/25 12:00
Домашних питомцев в России заподозрили в распространении нового вируса
21/05/25 16:30
Жителей Новосибирска предупредили об опасности нового детского увлечения
20/05/25 18:30
Задержали и отпустили директора по дистрибуции издательства «Эксмо»
15/05/25 18:30
Мужчина усыпил девушку в кафе в центре Новосибирска и исчез
12/05/25 17:45
Новости компаний
Новую высоковольтную подстанцию возведут в Маслянинском районе
29/05/25 11:10
Банк Уралсиб награжден премией FINAWARD за «Финтех-проект года»
29/05/25 10:55
В Новосибирске обсудили вопросы реновации ресурсоснабжающей инфраструктуры
28/05/25 10:35
Уралсиб запустил акцию «Удобный момент» для новых бизнес-клиентов с бесплатным РКО
28/05/25 9:10
Новосибирские энергетики наращивают объемы сотрудничества с МСП
27/05/25 11:15
Банк Уралсиб в Кемерове присоединился к экологическому субботнику «Зеленая весна»
27/05/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Май 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
Понятно
Политика конфиденциальности