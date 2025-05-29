В вузах Новосибирска появятся новые бюджетные места

В Новосибирской области растёт число бюджетных мест в вузах. Всё больше школьников смогут получить бесплатное высшее образование. На 2025/2026 учебный год запланировано 15 154 бюджетных места. Это больше, чем в 2024 году (15 004 места) и в 2023-м (14 895 мест). Об этом Om1 Новосибирск сообщили в министерстве образования Новосибирской области.

Новосибирская область — один из лидеров в России по числу студентов вузов на 10 000 жителей. Здесь расположены 22 университета, где обучаются 102,7 тысячи студентов. Более 40 % из них приезжают из других регионов, а около 10 тысяч — из-за границы. В регионе работают свыше 5 000 преподавателей, среди которых 770 докторов наук.

В 2024 году на первый курс поступило 21 725 студентов — это больше, чем в прошлом году. Средний балл ЕГЭ у абитуриентов вырос до 68,4.

Ранее редакция сообщала об особенностях приёмной кампании 2025 года. Количество платных мест в Новосибирских вузах будет ограничено.