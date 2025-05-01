В вузе Новосибирска будут готовить кадры для работы с искусственным интеллектом

Новосибирский госуниверситет прошел конкурс, объявленный Минцифры России и АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации», и получит грант на подготовку специалистов в сфере искусственного интеллекта. Грантовая поддержка будет предоставляться до 2030 года.
Как пояснили в вузе, до 70% от стоимости обучения предоставит федеральный бюджет, не менее 30% — индустриальные партнеры, заинтересованные в получении таких кадров. Партнерами университета по реализации новой образовательной программы стали «Ростелеком. Информационные технологии» и «Т1 Иннотех».
Приём на обучение начнётся уже в этом учебном году. Первый набор составит не менее 150 студентов. Как пояснил ректор НГУ академик РАН Михаил Федорук, выпускники программы смогут проводить настройку и дообучение существующих моделей ИИ, а также использовать ранее созданные программные библиотеки и фреймворки для решения прикладных задач.
Напомним, в 2024 году по результатам рейтинга вузов по качеству подготовки специалистов в области искусственного интеллекта НГУ стал лидером среди вузов СФО и вошел в топ-15 лучших вузов страны.
В общей сложности гранты в рамках программы получат 22 вуза из 14 регионов России. Среди них ВШЭ, МФТИ, ИТМО, СПбГУ и т.д. До 2030 года по новым образовательным программам планируется обучить более 10 тыс. студентов.
Ранее редакция сообщала о том, что в вузах Новосибирска стоимость обучения перевалила за 450 тысяч рублей в год.
Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.
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