Intel и Microsoft зарегистрировали свои торговые марки в Роспатенте

Американские фирмы Intel, покинувшая российский рынок одной из первых в 2022 году, и Microsoft, вновь официально зарегистрировали свои торговые марки в Роспатенте. Но говорить об их возвращении в РФ пока преждевременно.

Intel зарегистрировала в Роспатенте новую торговую марку — Intel Tiber, пишут «Известия». При этом сама регистрация прошла еще в начале апреля 2025 года, а известно об этом стало почти месяц спустя. По такому же сценарию развивалась ситуация и с регистрация торгового знака «Макдональдс». Американские компании не спешат разглашать данную информацию.

Но уже известно, что под брендом Tiber Intel будут реализовывать процессоры, серверы, компьютеры и так далее. Программное обеспечение компания планирует продавать под маркой Tiber. В общей сложности бренд обозначил 30 товарных позиций, а срок действия исключительных прав Intel истекает в 2034 году.

Компания Microsoft зарегистрировала в России бренд Places, получив на него исключительные права до 2033 года. На территории РФ она планирует продавать программное обеспечение. В связи с этим не совсем понятно, зачем корпорация Microsoft в декабре 2024 — январе 2025 годов активно закрывала свои филиалы и обособленные подразделения в тринадцати российских городах.

Добавим, Tiber является одним из новейших суббрендов Intel, вышедший на американский рынок весной 2024 года. Отечественных конкурентоспособных аналогов ее процессоров в России пока не найдено. А вот продукции Microsoft замену нашли. Отечественные разработчики выпустили несколько собственных операционных систем.

Ранее стало известно о регистрации торговой марки «Макдональдс». Но в компании также поспешили развеять слухи о возращении, объяснив свое решение стремлением избежать неправомерного использования своего бренда.

Ранее редакция сообщала о том, что шведская компания IKEA успешно зарегистрировала свой товарный знак на территории России, о чём свидетельствует информация, опубликованная в бюллетене Федеральной службы интеллектуальной собственности.