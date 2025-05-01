На ценниках социальных товаров в Новосибирске предлагают указывать наценку

Председателю Госдумы и в комитет по промышленности и торговли российского парламента поступили поправки в статью 8 закона о регулировании торговой деятельности (№ 381-Ф3). Инициаторы предлагают расширить требования к ценникам на социально значимые продовольственные товары.

Законодатели отмечают, что за последние несколько лет рост цен по некоторым продовольственным товарам достиг 60 %. Это существенно опережает темпы роста доходов населения. Кроме того, инициаторы поправок заявляют, что рост цен может носить не объективный, а спекулятивный характер. Предотвратить спекуляции, по их мнению, можно обязав продавцов указывать рядом с ценой размер наценки в процентах от цены приобретения.

— Это обеспечит возможность контроля за ценообразованием со стороны граждан, а также ускорит реакцию со стороны надзорных органов, — заявили авторы поправки в пояснительной записке.

Руководитель направления по работе с ритейлерами Сибири и Дальнего Востока «Нильсен» Мария Гаранина пояснила Infopro54, что это абсолютно излишняя мера, которая лишь сильно усложнит работу магазинов, а потребителей будет попросту вводить в заблуждение.

— Наценки на все товары разные. На ряд «социальных» категорий она вообще равна нулю или отрицательная (сети торгуют в минус). Причем наценки постоянно меняются. Кроме того, как быть с акциями и промо? Всё это попросту запутает покупателей. Да вопрос-то не в наценке стоит — в торговых сетях конкуренция огромная, и все конкурируют лучшей ценой, — рассуждает Гаранина.

По ее словам, более эффективной мерой будет расширение предложения товаров, их производство. Тогда и цены будут благоприятнее для покупателей, уверена эксперт.

Напомним, по данным Сибирского ГУ ЦБ, наибольший вклад в раскручивание инфляции в Новосибирской области, по-прежнему, вносит рост цен на продовольствие. В апреле 2025 года Минсельхоз региона подготовил новые соглашения о стабилизации цен в Новосибирской области. По итогам двух декад апреля цены на три месяца согласились заморозить шесть предприятий.

Ранее редакция сообщала о том, что регионам разрешили заключать соглашения о стабилизации цен на все товары.