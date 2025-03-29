В выходные в Новосибирске потеплеет до +12 градусов

В выходные, 29 и 30 марта, в Новосибирске ожидается пасмурная погода, передает Яндекс Погода.
В субботу, 29 марта утренняя температура составит -1°…+4°С, днем и вечером она поднимется до +6°…+10°С, а ночью опустится до +1°…+5°С. Ветер преимущественно западный, с порывами до 3,6 м/с, из-за чего воздух будет ощущаться холоднее.
В воскресенье, 30 марта утром температура воздуха составит около 0°…+6°C, днем и вечером поднимется до +8°…+12°С, а ночью похолодает до +2°…+7°С. Максимальная скорость ветра составит 5,4 м/с.
По данным Западно-Сибирского гидрометцентра в субботу местами температура поднимется до +11, а в воскресенье до +12 градусов.
В народном календаре 29 марта отмечается Саввин день, посвященный памяти мученика Савина Ермопольского, пострадавшего за христианскую веру в III веке. Он также известен как Тележный день, символизирующий переход от зимнего к летнему периоду. Согласно народным поверьям, тёплая погода в этот день предвещала благоприятную весну и хороший урожай. Если с утра в этот день наблюдается туман, это может указывать на дождливое лето.
30 марта в народе называли Алексеем Теплым. Если в Алексеев день тепло — оставшаяся весна тоже будет теплой. В Алексеев день было принято собирать березовый сок и готовить медово-березовый взвар. А березовые почки добавляли в лечебные бальзамы.
Ранее редакция сообщала о том, что пожароопасный сезон в Новосибирской области начнется 15 апреля.
Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru