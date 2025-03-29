За два месяца в Новосибирске продали 1652 квартиры в новостройках

В феврале 2025 года в новостройках Новосибирска и области было продано 1002 квартиры на 7 млрд рублей. По сравнению с январем, количество сделок выросло на 54,2% (650), а оборот увеличился 48,9% (4,7 млрд руб). Об этом свидетельствуют данные, предоставленные бизнес-комьюнити One Company совместно с наш.дом.рф, Росреестром, ЦБ РФ и Новосибирскстат.

По обороту сделок регион практически сравнялся с результатом февраля 2024 года (7,2 млрд). Хотя по количеству квартир продажи просели почти на 16% ( в феврале 2024 продано 1189 квартир).

Аналитики One Company отмечают, что средняя стоимость квадратного метра в регионе за год выросла на 16,3%: со 123 тыс. рублей в феврале 2024 года до 143 тыс. рублей в феврале 2025-го.

Топ-5 застройщиков по сумме реализации в феврале 2025 года вошли ГК «КПД-Газстрой», ГК «Поляков», ГК «Расцветай», ГК «СОЮЗ» и ГК «Брусника».

Вячеслав Мельников, коммерческий директор One Company отметил, что семейная ипотека остается ключевым драйвером продаж на рынке новостроек. Рост продаж он также объясняет снижением комиссий для застройщиков.

На Российской строительной неделе директор департамента продаж компании G3 Group Андрей Петухов, основываясь на базе данных агрегатора Trend Agent, отмечал, что в Новосибирске 29% квартир в новостройках продается в рассрочку.

Ранее редакция сообщала о том, что за двушку по ипотеке новосибирцы в среднем платят почти 132 тысячи рублей в месяц.