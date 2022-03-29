Баннеры наружной рекламы предлагают использовать для антикризисной продержки предпринимателей

— Мы предложили мэрии города ввести мораторий на снос рекламных конструкций по аналогии с тем, который планируется принять в отношении нестационарных торговых объектов. Речь идет о наружной рекламе, установленной на законных основаниях, но сейчас по каким-то причинам сносимой, — рассказала Infopro54 исполнительный директор НОО «ОПОРА РОССИИ», вице-президент Ассоциации малоформатной торговли Наталия Кошелева.

Этот вопрос обсуждался на минувшей неделе в ходе круглого стола «Проблемы рынка наружной рекламы в Новосибирске».

— Для многих представителей малого бизнеса такие сети были единственным доступным каналом продвижения их продукции и услуг, и сейчас они оказались в информационном вакууме. В качестве мер господдержки мы предложили мэрии дать компаниям возможность продвигаться через другие рекламные каналы, а именно наружную рекламу (суперсайты, рекламные щиты, сити-форматы), — говорит Кошелева.

По ее словам, сейчас странно говорить про какие-то «гостевые маршруты», на которых в преддверие чемпионатов мира по волейболу и хоккею мэрия планировала проредить наружную рекламу. Они отменены . С другой стороны, ранее популярные у предпринимателей для продвижения товаров и услуг социальные сети в России признаны неблагонадежными и запрещены.

Региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» предложило перенаправить средства, которые запланированы в городском бюджета на демонтаж наружной рекламы и НТО на улицах Новосибирска в 2022 году — не менее 12 млн рублей, на поддержку бизнеса.

— Мы предлагаем мэрии предоставлять предпринимателям, которые являются субъектом МСП и налогоплательщиками, право размещения на рекламной конструкции при условиях прямого стопроцентного финансирования из бюджета, — поясняет Наталия Кошелева. — Таким образом поддержку в виде размещения на рекламных конструкциях (наружная реклама) в течение месяца смогли бы получить 2-3 тысячи предпринимателей. А при условиях софинансирования субъектами МСП — либо еще на больший срок, либо большему количеству получателей поддержки. Для бизнеса такой вид поддержки сегодня очень актуален.

Собеседник редакции пояснила, что это предложение реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» уже обсуждалось с участниками рынка наружной рекламы, и собственники компаний заявили, что готовы сделать большую скидку на размещение по такому проекту. Сейчас, по ее словам, реготделение «ОПОРЫ РОССИИ» готовит официальное обращение в мэрию, но представители муниципалитета об этом предложении знают, так как оно было озвучено на совещании в большом зале мэрии 14 марта, затем на совещании у заместителя губернатора Сергея Семки и даже вошло в протокол.

Напомним, на минувшей неделе начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Виталий Витухин сообщил о том, что муниципалитет принял решение о введении моратория на демонтаж нестационарных торговых объектов до конца 2022 года. Уже принятые решения по демонтажу будут отменены, а новые НТО не станут выноситься на рассмотрение комиссии. Кроме того, до конца года сдвинут срок по приведению в соответствие нестационарных торговых объектов к единому архитектурному облику.

В конце 2021 года пресс-служба мэрии сообщала, что всего в Новосибирске 1,2 тысячи отдельно стоящих рекламных конструкций крупного формата, малого формата — 465, остальных форматов — 212. Фактическое поступление средств в бюджет на 2021 год запланировано в размере 90 млн рублей, позже план был увеличен до 131,5 млн. В 2021 году были демонтированы 150 конструкций с гостевых маршрутов. В целом по городу с улиц города были убраны 220 объектов рекламы крупных форматов.

В марте 2022 года с улиц города были убраны 16 конструкций сити-формата. Большая часть — с Красного проспекта. В прошлом году были демонтированы около 30 конструкций сити-формата, 15 из них — также с Красного проспекта.