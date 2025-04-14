В Новосибирске вынесен приговор экс-чиновнику мэрии за получение взятки 

Суд вынес приговор в отношении экс-начальника управления нормативно-правовой работы мэрии Новосибирска Романа Сальникова. Он признан виновным в получение взятки.

— Судом установлено, что подсудимый, являясь начальником управления нормативно-правовой работы мэрии Новосибирска, в период с марта по июль 2019 г. получил через посредников денежные средства в размере 100 тысяч рублей в качестве части взятки от общей суммы 700 тысяч рублей, — говорится в сообщении Центрального районного суда.

Деньги были переданы за помощь в вынесении мэрией постановлений об утверждении схем расположения земельных участков. Однако на самом деле для принятия таких актов не было законных оснований.

Подсудимый не признал свою вину по предъявленному обвинению.

Суд вынес приговор экс-чиновнику: четыре года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, штраф в размере 5,6 миллиона рублей и запрет на пять лет занимать должности в органах местного самоуправления.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия Новосибирска подала в суд на застройщика. Муниципалитет оспаривает право девелопера на незавершенные строительством объекты, расположенные в Заельцовском бору.