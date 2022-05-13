В ходе совместного рейда энергетиков и правоохранительных органов выявлено незаконное потребление больших объёмов электроэнергии

Правонарушение зафиксировали в рамках межведомственного взаимодействия АО «РЭС», Прокуратуры Новосибирской области, Следственного комитета Новосибирской области и Межмуниципального отдела МВД России «Новосибирский».

Энергетики при участии правоохранительных и надзорных органов провели проверку энергопотребления на объекте в дп. Мочище по ул. Кожзаводская, где коммерческой организацией было организовано производство пивных, слабоалкогольных и безалкогольных напитков.

В ходе мероприятий специалисты АО «РЭС» обнаружили, что на производстве конвейер по розливу напитков, электроотопление и системы кондиционирования были подключены несанкционированно, путём прокладки проводов и кабеля в обход расчётных приборов учёта. По расчетам АО «РЭС», объем незаконного потребления электроэнергии составил почти 1,4 млн кВт*ч на общую сумму около 7 млн рублей.

Вероятно, «предприимчивые» производители решили повысить прибыль за счет хищения электроэнергии вместо того, чтобы развивать бизнес законными способами.

В настоящее время АО «РЭС» подано заявление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Ведется проверка.

Это один из многих примеров успешного сотрудничества энергетиков с правоохранительными органами. Регулярно проводятся совместные рейды, осуществляется информационная поддержка по вопросам привлечения недобросовестных потребителей электроэнергии к ответственности и организуются другие мероприятия. Совместные усилия не только направлены на соблюдение закона в сфере учета электроэнергии, но и позволяют обеспечить надежное электроснабжение потребителей и энергобезопасность региона в целом.