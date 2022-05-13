Сибирские программисты смогут улучшить жилищные условия

В рамках госпрограммы можно купить квартиру в новостройке или на вторичном рынке, а также приобрести дом с участком.

Сумма кредита составляет 18 млн рублей, если организация-работодатель расположена в городах-миллионниках. На территории присутствия банка это Новосибирск и Красноярск. Программисты из компаний в городах с населением менее 1 млн человек могут получить кредит на 9 млн рублей. Срок – от 3 до 30 лет. Первоначальный взнос – от 15% стоимости недвижимости. В счет его оплаты можно использовать материнский капитал, а также бюджетные средства.

Воспользоваться предложением могут IT-специалисты в возрасте от 22 до 44 лет, зарабатывающие от 150 000 рублей в месяц в городах-миллионниках и от 100 000 рублей – в остальных регионах.

Оставить заявку на льготную ипотеку можно на сайте банка или в мобильном приложении BL-online.

С подробными условиями кредитования вы можете ознакомиться онлайн, по телефону 8-800-3333-555 (вн. 6606) или в ипотечных центрах Банка «Левобережный» (ПАО):