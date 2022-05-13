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Сибирские программисты смогут улучшить жилищные условия

  • 13/05/2022, 10:41
Банк «Левобережный» начал выдавать IT-специалистам льготную ипотеку под 5% годовых.

новости бизнесаВ рамках госпрограммы можно купить квартиру в новостройке или на вторичном рынке, а также приобрести дом с участком.

Сумма кредита составляет 18 млн рублей, если организация-работодатель расположена в городах-миллионниках. На территории присутствия банка это Новосибирск и Красноярск. Программисты из компаний в городах с населением менее 1 млн человек могут получить кредит на 9 млн рублей. Срок – от 3 до 30 лет. Первоначальный взнос – от 15% стоимости недвижимости. В счет его оплаты можно использовать материнский капитал, а также бюджетные средства.

Воспользоваться предложением могут IT-специалисты в возрасте от 22 до 44 лет, зарабатывающие от 150 000 рублей в месяц в городах-миллионниках и от 100 000 рублей – в остальных регионах.

Оставить заявку на льготную ипотеку можно на сайте банка или в мобильном приложении BL-online.

новости бизнесаС подробными условиями кредитования вы можете ознакомиться онлайн, по телефону 8-800-3333-555 (вн. 6606) или в ипотечных центрах Банка «Левобережный» (ПАО):

  • г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Кирова, 48, ул. Маяковского 5;
  • г. Бердск, ул. Рогачева, 1, ул. М. Горького, 3;
  • г. Красноярск, ул. Молокова, 60;
  • г. Кемерово, ул. Ноградская 16;
  • г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;
  • г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина 57/1;
  • г. Томск, Совпартшкольный пер., 13;
  • г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;
  • г. Бийск, ул. Васильева, 63а.

Фото предоставлены пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : меры поддержки ипотека для IT Банк Левобережный


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