В ходе спецоперации погиб новосибирец- отец семерых детей

24 мая при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб младший сержант Федор Сарычев, 1965 года рождения. Он проживал в деревне Вахрушево Коченевского района. Об этом сообщила администрация района. У Федора Сарычева было семь детей. В октябре 2022 года добровольцем в составе отряда «БАРС» отправился на СВО.

— Выражаем искренние слова соболезнования семье, родным и близким героя. Это огромная утрата для всех нас, — говорится в некрологе за подписью и.о. главы района Ирины Крыловой и председателя совета депутатов района Владимира Головченко. —Фёдор Иванович честно и храбро исполнил свой служебный долг, отдав свою жизнь ради обеспечения безопасности своей страны и своего народа. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.

Ранее редакция рассказывала о том, что бригада спецназа из Новосибирска награждена Орденом Жукова.