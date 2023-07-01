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Застройщиков Новосибирска обяжут согласовывать архитектурный облик зданий на главных улицах города

  • 01/07/2023, 14:12
Застройщиков Новосибирска обяжут согласовывать архитектурный облик зданий на главных улицах города
Новелла вступит в силу с 1 сентября 2023 года, отмечает главный редактор ЦДЖ Андрей Кузнецов.

— С 1 сентября в городском строительстве появится важная новелла — девелоперов обяжут согласовывать архитектурный облик зданий, если речь о проектах на главных улицах Новосибирска. Инструмент может в равной степени осложнить и упростить бизнес.

Архитектурный облик города

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В обиход чиновников, депутатов, застройщиков и их лоббистов вошла новая аббревиатура — АГО, архитектурно-градостроительный облик зданий. В соответствии изменениям федерального законодательства и нормотворчества, согласование АГО в специально очерченных зонах становится необходимым. Городские власти должны были определиться с новыми правилами с тем, чтобы с сентября они уже начали работать.

Весной департамент строительства и архитектуры мэрии плотно работал с Новосибирским союзом архитекторов, прописывая подходы и ограничения. В работе участвовали и депутаты. Было бы странно ждать пассивности в таком вопросе от горсовета, в котором больше половины состава прямо или косвенно связано с застройщиками. Итоговая редакция документа стала компромиссом между профессиональными сообществами. Архитекторы обозначили границы, девелоперы сохранили возможность отстаивать проекты.

На сессии горсовета 28 июня главный архитектор мэрии Александр Ложкин представил проект изменений в решение «О правилах землепользования и застройки города Новосибирска». В границах мегаполиса будут образованы две зоны, в которых согласование облика зданий станет обязательным.

  • Зона АГО-1 включит ядро центра (Красный проспект, улицы Советскую и Мичурина, тихий центр, Красную горку в Калининском районе, улицу Авиастроителей и проспект Дзержинского, и центральную часть Левобережья, включая площади Маркса и Станиславского, а также все основные улицы с жилой застройкой.
  • Зона АГО-2, в которой будут действовать требования помягче, включит центральную часть правобережья полностью, а также Академгородок и все основные магистрали с гостевыми маршрутами.

Застройщикам предстоит согласовывать объёмно-пространственные и архитектурно-стилистические характеристики, а также цветовые решения и подсветку фасадов. Также в АГО будут регламентированы отделочные и строительные материалы, определяющие внешний вид зданий. Придётся согласовывать техническое и инженерное оборудование на фасадах и кровлях.

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 Ответственной за согласование структурой становится департамент строительства и архитектуры мэрии, при котором будет сформирована комиссия по рассмотрению АГО. Девелоперы, планирующие строительство в эстетически оберегаемых зонах, будут представлять проекты на изучение профильным чиновникам и приглашённым экспертам. Предполагается участие в процессе и депутатов, но не всем народным избранникам понятно, как это будет регламентироваться. На сессии Ложкин сообщил о готовности учесть депутатские пожелания. Председатель комиссии по муниципальной собственности горсовета Сергей Бондаренко предложил привлекать к обсуждению депутата от округа, на котором планируется реализация проекта. Лидер депутатского объединения «Лига эффективности» Игорь Украинцев озаботился прозрачностью процесса согласования для избирателей.

Председатель комиссии по градостроительству горсовета Сергей Трубников заявил на сессии, что решение по АГО поставит в рамки некоторых застройщиков, желающих жить только по своим правилам. Со стороны кажется, что власти вводят дополнительный сдерживающий механизм, усложняющий и без того непростые бюрократические процедуры для девелоперов. Но в данном случае нет худа без добра. Здравомыслящие застройщики сами заинтересованы в более чётких — пусть и более жёстких — правилах, обязательных для всех сторон. В том числе, и для городского сообщества.

Общественное мнение — один из ключевых аспектов проблемы, решить которую призвано внедрение АГО. Споры вокруг строительных проектов в Новосибирске обычное дело. Особенно часто они случаются в проектах, вписываемых в сложившуюся застройку. Экспертное мнение когда-то берёт верх над эмоциями, а когда-то проигрывает: единых правил нет. Возможно, регламентирование АГО позволит снимать остроту проблем хотя бы в стилистической части, чтобы на заявления типа «этот проект уродует город» можно было однозначно ответить профессиональным контраргументом.

Материал Информационно аналитического агентства «Центр деловой жизни» (ЦДЖ).   Опубликован с разрешения Андрея Кузнецова

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске принимаются новые требования к строительству апартаментов.

Фото Infopro54

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Рубрики : Власть Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : Сергей Трубников Сергей Бондаренко новостройки Новосибирска Игорь Украинцев Архитектурных облик города Александр Ложкин


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