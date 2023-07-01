Застройщиков Новосибирска обяжут согласовывать архитектурный облик зданий на главных улицах города

— С 1 сентября в городском строительстве появится важная новелла — девелоперов обяжут согласовывать архитектурный облик зданий, если речь о проектах на главных улицах Новосибирска. Инструмент может в равной степени осложнить и упростить бизнес.
Весной департамент строительства и архитектуры мэрии плотно работал с Новосибирским союзом архитекторов, прописывая подходы и ограничения. В работе участвовали и депутаты. Было бы странно ждать пассивности в таком вопросе от горсовета, в котором больше половины состава прямо или косвенно связано с застройщиками. Итоговая редакция документа стала компромиссом между профессиональными сообществами. Архитекторы обозначили границы, девелоперы сохранили возможность отстаивать проекты.
На сессии горсовета 28 июня главный архитектор мэрии Александр Ложкин представил проект изменений в решение «О правилах землепользования и застройки города Новосибирска». В границах мегаполиса будут образованы две зоны, в которых согласование облика зданий станет обязательным.
Застройщикам предстоит согласовывать объёмно-пространственные и архитектурно-стилистические характеристики, а также цветовые решения и подсветку фасадов. Также в АГО будут регламентированы отделочные и строительные материалы, определяющие внешний вид зданий. Придётся согласовывать техническое и инженерное оборудование на фасадах и кровлях.
Председатель комиссии по градостроительству горсовета Сергей Трубников заявил на сессии, что решение по АГО поставит в рамки некоторых застройщиков, желающих жить только по своим правилам. Со стороны кажется, что власти вводят дополнительный сдерживающий механизм, усложняющий и без того непростые бюрократические процедуры для девелоперов. Но в данном случае нет худа без добра. Здравомыслящие застройщики сами заинтересованы в более чётких — пусть и более жёстких — правилах, обязательных для всех сторон. В том числе, и для городского сообщества.
Общественное мнение — один из ключевых аспектов проблемы, решить которую призвано внедрение АГО. Споры вокруг строительных проектов в Новосибирске обычное дело. Особенно часто они случаются в проектах, вписываемых в сложившуюся застройку. Экспертное мнение когда-то берёт верх над эмоциями, а когда-то проигрывает: единых правил нет. Возможно, регламентирование АГО позволит снимать остроту проблем хотя бы в стилистической части, чтобы на заявления типа «этот проект уродует город» можно было однозначно ответить профессиональным контраргументом.
Материал Информационно аналитического агентства «Центр деловой жизни» (ЦДЖ). Опубликован с разрешения Андрея Кузнецова
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске принимаются новые требования к строительству апартаментов.
Фото Infopro54
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