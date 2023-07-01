МЖК Восточный в Новосибирске затопило после дождя

В районе Гусинобродского шоссе 30 июня прошёл град. Район также накрыло ливнем и дороги МЖК «Восточного» оказались под потоками воды, пишет паблик АСТ-54. Град 30 июня также прошел в других районах города. Новосибирцы сообщали об этом в соцсетях.

В субботу 1 июля в некоторых районах города также прошел ливневый дождь.

Напомним, в Новосибирске периодическом сообщается о подтоплении жилмассива в Кировском районе. Обильных потопов после дождей часто возникают на кольце между микрорайонами «Юбилейный», «Родники» и «Снегири».

Ранее редакция рассказывала о том, что июль в Новосибирске будет теплым, но дождливым.